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da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Gotovo svaki vozač bar jednom je instinktivno stišao muziku dok se parkirao na tesnom mestu, prolazio kroz nepreglednu ulicu ili pokušavao da pronađe pravi izlaz. Iako na prvi pogled deluje nelogično da tiši radio može da pomogne da bolje vidimo, iza ove navike krije se sasvim razumljivo objašnjenje.

Ne radi se o tome da zvuk direktno utiče na vid, već o načinu na koji mozak raspoređuje pažnju. Kada se nađemo u zahtevnoj situaciji, automatski pokušavamo da uklonimo sve što nam u tom trenutku nije neophodno.

Foto: Printscreen TikTok conggeshuoche

Muzika nije samo bezazlena pozadina

Tokom uobičajene vožnje muzika uglavnom ne predstavlja smetnju. Vozač dobro poznaje put, pokreti su rutinski, a mozak ne mora intenzivno da obrađuje svaki detalj iz okruženja.

Situacija se menja kada treba proceniti razmak između automobila, pratiti retrovizore, kontrolisati brzinu i istovremeno paziti na pešake ili prepreke. Tada i muzika koja svira u pozadini postaje još jedan izvor informacija koji mozak mora da obradi.

Posebno zahtevne mogu biti pesme sa tekstom, jer mozak nesvesno prati reči, ritam i melodiju čak i kada mislimo da ih ne slušamo pažljivo.

Zašto imamo osećaj da moramo da „stišamo da bismo bolje videli“

Popularna šala da vozači stišavaju radio kako bi bolje videli zapravo opisuje pravi mehanizam pažnje.

Devojka je tražila korisne savete pre kupovine polovnog automobila Foto: Profimedia

Kada smanjimo broj zvučnih nadražaja, mozak može više kapaciteta da usmeri na vizuelne i prostorne informacije. Vid tada ne postaje fizički oštriji, ali lakše primećujemo detalje i procenjujemo udaljenost, položaj vozila i prostor koji nam je na raspolaganju.

Drugim rečima, stišavanje radija ne poboljšava oči, već olakšava koncentraciju.

Mozak ne obavlja sve zadatke podjednako dobro u isto vreme

Ljudi često veruju da uspešno rade više stvari istovremeno, ali se mozak uglavnom veoma brzo prebacuje sa jednog zadatka na drugi. Svaka promena fokusa zahteva određeni napor i može da uspori reakciju.

Ako vozač istovremeno sluša glasan razgovor, pokušava da razume tekst pesme i precizno manevriše automobilom, pažnja se deli između nekoliko zadataka. U jednostavnim situacijama to možda neće predstavljati problem, ali pri parkiranju na uskom mestu može povećati verovatnoću greške.

Kako sačuvati automobil ako nije u garaži Foto: Kurir/T.Ilić

Zbog toga vozači često nesvesno utišaju radio, prekinu razgovor ili zamole saputnike da sačekaju dok ne završe manevar.

Instinktivna reakcija na zahtevnu situaciju

Neki ljudi radio stišavaju gotovo automatski, dok drugi mogu da se koncentrišu i uz glasnu muziku. Razlike zavise od navika, iskustva, umora i sposobnosti pojedinca da ignoriše sporedne nadražaje.

Ipak, osnovni princip je isti: kada zadatak postane zahtevniji, mozak pokušava da smanji količinu informacija koje mora istovremeno da obradi.

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