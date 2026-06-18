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Na ulicama Trstenika jedan automobil teško može da prođe neprimećeno. Reč je o roze „jugu“koji svojim izgledom podseća na svet Barbike, a za njegovim volanom nalazi se Jelena Despotović (29), velika zaljubljenica u automobile.

Jelena je ljubav prema četvorotočkašima razvila još ranije. Njen prvi i dugo omiljeni automobil bio je „fijat punto“, ali je pre par godina u njen život stigao i „jugo“. Danas, kako kaže, ima dve automobilske ljubavi od kojih ne želi da se odvoji.

Dečji san pretočila u neobičan automobil

Foto: printscreen/ Televizija Vrnjacka Banja

„Jugo“ je kupila u Vrnjačkoj Banji, a ideja da ga uredi u roze nijansama nastala je iz njene dugogodišnje ljubavi prema toj boji i uspomena na detinjstvo.

– Prvenstveno mi je roze omiljena boja, a i kao devojčica sam volela barbike. Vođena tim dečjim snovima odlučila sam se za tu kombinaciju boja. Naravno, želela sam i da se razlikujem u moru istih automobila. Pomoć u toj odluci bio mi je Mladen, koji ima roze „golf 4“ – priča Jelena.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao kada je počela da ga sređuje:

1/11 Vidi galeriju Jelena Despotović iz Trstenika sa roze „jugom“ ukrašenim detaljima inspirisanim Barbikom Foto: printscreen/ Televizija Vrnjacka Banja

Neobičan izgled automobila brzo je privukao pažnju prolaznika, a najviše oduševljenja pokazali su najmlađi i devojke.

– Reakcije su izuzetno pozitivne, naročito kod devojaka i dece. Veoma je upečatljiv i odmah upada u oči – kaže Jelena.

Dodaje da je automobil do sada nije izneverio i da sa njim planira nova putovanja.

Najviše je uložila rada, truda i ljubavi

Iako izgleda kao projekat za koji je bio potreban veliki budžet, Jelena kaže da je novac bio najmanji deo čitave priče. Mnogo više uložila je sopstvenog rada, vremena i kreativnosti.

– U automobil je najmanje uloženo novca, a najviše rada, ljubavi i truda. Verovali ili ne, većinu stvari na njemu uradila sam sama.

Automobil je dobio roze „koralke“, odnosno felne obojene u njenu omiljenu boju, izmenjen izduvni sistem, kao i brojne detalje u enterijeru.

– On je, uz „punta“, moja najveća ljubav. Stavljene su felne „koralke“ ofarbane u roze, urađen je „straight pipe“ na izduvu, kao i dosta roze detalja u enterijeru. Naravno, planira se još mnogo toga, tako da će naredne sezone biti još lepši i bolji.

Ne sanja o skupocenim modelima

Dok mnogi ljubitelji automobila maštaju o luksuznim i skupim vozilima, Jelena je srećna sa automobilima kojima je sama dala poseban pečat. Ipak, njen prvi „punto“ i dalje zauzima posebno mesto.

– Volela bih da istaknem da me većina ljudi najviše zna po „puntu“, koji je moj prvi automobil i moja prva ljubav. Sada sam zahvalna što imam dve ljubavi od kojih se nikada ne bih odvojila – zaključuje Jelena.

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