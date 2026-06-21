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Način na koji vozač ubrzava, koči i predviđa saobraćaj može imati veći uticaj na potrošnju goriva nego što većina ljudi pretpostavlja. Upravo zbog toga japanska filozofija vožnje, zasnovana na smirenosti, predviđanju i racionalnom korišćenju energije, poslednjih godina privlači pažnju i van granica te zemlje.

Najskuplja navika je naglo ubrzavanje

Jedna od najčešćih grešaka koje vozači prave jeste agresivno ubrzavanje nakon svakog zaustavljanja.

Kada se papučica gasa naglo pritisne, motor troši više goriva kako bi obezbedio potrebnu snagu, a proces sagorevanja nije uvek optimalan. Dugoročno, takav stil vožnje ne utiče samo na račun za gorivo već i na habanje pojedinih delova automobila, piše Auto klub.

Japanski instruktori vožnje često koriste jednostavno poređenje: zamislite da na zadnjem sedištu prevozite posudu punu vrele kafe. Svaki nagli pokret mogao bi da je prospe. Isti princip važi i za papučicu gasa. Što su pokreti nežniji i postepeniji, potrošnja će biti manja.

Vozači koji štede gorivo ne gledaju samo automobil ispred sebe

Veliki deo nepotrebne potrošnje nastaje zbog kasnih reakcija u gradskom saobraćaju.

Mnogi vozači ubrzavaju sve do semafora koji će za nekoliko sekundi postati crven, a zatim snažno koče. Takva vožnja troši energiju koja je upravo potrošena na ubrzanje.

Efikasniji pristup podrazumeva posmatranje saobraćaja unapred. Ako je jasno da će vozilo morati da stane, dovoljno je ranije pustiti gas i dozvoliti automobilu da se kreće zahvaljujući inerciji. Na dnevnim rutama ova navika može doneti iznenađujuće velike uštede.

Gume često troše više goriva nego što vozači misle

Potrošnja ne zavisi samo od motora.

Proverite pritisak u gumama Foto: Shutterstock

Pritisak u gumama jedan je od najčešće zanemarenih faktora. Kada su gume nedovoljno naduvane, povećava se otpor kotrljanja, pa motor mora da uloži više energije kako bi pokrenuo vozilo.

Redovna kontrola pritiska, dok su gume hladne, jednostavna je mera koja može doprineti manjoj potrošnji i dužem veku trajanja pneumatika.

Sličan efekat ima i filter za vazduh. Ako je zaprljan ili začepljen, motor dobija manje vazduha nego što mu je potrebno, pa povećava potrošnju goriva kako bi nadoknadio gubitak efikasnosti.

Motor troši i kada automobil stoji

Mnogi vozači ostavljaju motor uključen tokom dužih čekanja, verujući da je to beznačajno.

U stvarnosti, vozilo koje miruje sa upaljenim motorom može da potroši približno litar goriva na sat, bez ikakvog pomeranja. Tokom dužih zastoja ili čekanja, gašenje motora često predstavlja racionalnije rešenje.

Dodatni problem predstavlja i nepotrebna težina.

Alat, sportska oprema, kutije i predmeti koji mesecima ostaju u gepeku mogu povećati masu vozila za desetine kilograma. Stručnjaci procenjuju da svakih dodatnih 50 kilograma može povećati potrošnju za oko dva odsto.

Gužva Foto: Nenad Nedomacki / Shutterstock.com

Vazduh je protivnik koji se ne vidi

Pri većim brzinama značajnu ulogu počinje da igra aerodinamika.

Otvoreni prozori, krovni nosači i dodatna oprema stvaraju otpor vazduha koji tera motor da radi intenzivnije. Zbog toga je na autoputu često ekonomičnije voziti sa zatvorenim prozorima i razumno koristiti klima uređaj.

Ni klima ne mora biti neprijatelj štednje, ali ekstremno niske temperature povećavaju opterećenje kompresora i dodatno troše energiju.

Kako iskoristiti fiziku u svoju korist

Jedan od najzanimljivijih saveta odnosi se na korišćenje prirodne inercije vozila.

Pre ulaska u uzbrdicu korisno je postepeno povećati brzinu na ravnom delu puta. Tako automobil lakše savladava uspon bez naglog opterećenja motora. Nakon vrha, dovoljno je otpustiti gas i dozvoliti gravitaciji da preuzme deo posla.

Reč je o jednostavnom principu fizike koji vozači često zanemaruju, iako može doprineti manjoj potrošnji na dužim relacijama.

Kako da uštedite na gorivu Foto: Laura Pöyhönen / Alamy / Profimedia

Male navike, velika razlika

Postoje čak i sitnice koje mogu imati određeni efekat.

Neki stručnjaci preporučuju sipanje goriva rano ujutru, kada je ono hladnije i gušće, mada je razlika u praksi uglavnom mala. Takođe se savetuje izbegavanje točenja neposredno nakon što cisterna dopuni podzemne rezervoare benzinske pumpe, jer se tada mogu podići talozi sa dna rezervoara.

Iako nijedan od ovih trikova sam po sebi neće prepoloviti račun za gorivo, njihov zbir može doneti primetnu razliku.

U vremenu kada cene energenata ostaju nepredvidive, možda najveća lekcija dolazi upravo iz Japana: najjeftinije gorivo je ono koje nije potrošeno.

(Kurir.rs/Danas)

VIDEO: Devojka pokušava da sipa gorivo: