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Na visokim temperaturama, automobil je izložen povećanom opterećenju. Motor, gume, kočnice i karoserija su posebno ugroženi. Stoga se rizik od oštećenja značajno povećava tokom leta. Visoke temperature smanjuju otpor materijala i povećavaju rizik od većih oštećenja automobila. Zato je neophodno da motor bude potpuno u ispravnom stanju i čist. Ispravan motor blagovremeno otvara termostat i uključuje ventilator, a čist motor bolje oslobađa toplotu u okolinu i bolje hladi.

Naravno, potrebno je da budete dobro snabdeveni „tečnostima koje život znače“, pre svega motornim uljem i rashladnom tečnosti. Više motornog ulja bolje hladi, a preporučuje se da ulje bude blizu maksimuma (na mernoj šipki). Rashladna tečnost treba da bude u ekspanzionom rezervoaru u sredini. Mnogi zaboravljaju da i akumulator zahteva negu, bez obzira na to što ne zahteva održavanje. Zato je preporučljivo proveriti akumulator na servisnoj stanici pre nego što krenete na put.

motorno ulje Foto: Shutterstock

Ekstremne vrućine negativno utiču na sve delove automobila, posebno na crnu karoseriju koja ima aditive za visoke temperature koji je štite od pucanja. Visoke temperature takođe negativno utiču na sve elektronske uređaje u automobilu, od radio-aparata/mp3 plejera do mobilnih telefona ostavljenih u vrućim pregradama. Sve su to detalji o kojima treba voditi računa tokom vrelih letnjih dana. Međutim, izbor parking mesta će mnogo pomoći ako se automobil barem delimično ostavi u hladu. Automobil koji je bio vruć od dužeg stajanja na suncu teško se hladi, a toplota koju stvara motor dodatno pogoršava stanje i povećava termičko opterećenje vitalnih delova.

PRITISAK U GUMAMA

Prema propisima i leti

Mnogi ljudi prave grešku što leti smanjuju pritisak vazduha u gumama. Međutim, guma se više savija i brže zagreva. Zato koristite ispravan pritisak u gumama i leti. Pošto obično idete na put sa punim opterećenjem, naduvajte gume na pritisak za puno opterećenje. Iako su moderne gume tretirane UV stabilizatorima, tj. zaštićene su od ultraljubičastog zračenja, velika toplota pogoduje oštećenjima. Pažljivo pregledajte površinu gume, posebno meke bočne zidove. Obavezno pregledajte i unutrašnjost. Ako primetite pukotine ili veća oštećenja na gumi, zamenite je. Da biste vratili izgubljenu elastičnost gume nakon letnjeg „sunčanja“, preporučuje se da je premažete posebnim zaštitnim sredstvom.

koristite ispravan pritisak u gumama i leti Foto: Shutterstock

KRAJ ZABLUDAMA

Sipajte gorivo „do vrha“

Mnogi ljudi se plaše punjenja rezervoara do vrha iz neznanja, jer misle da povećavaju rizik od eksplozije rezervoara, iako nema stvarnog rizika. Međutim, teoretski, poluprazan ili prazan rezervoar je opasniji od punog. Naime, automobilsko gorivo se blago širi sa povećanjem temperature, ali intenzivno isparava. Zato je važno imati odgovarajući otvor za odzračivanje goriva. Dakle, punite rezervoar do vrha svaki put kada ga punite, ali samo dok se mlaznica za gorivo prvi put sama ne isključi (klik pumpe). Ovo smanjuje učestalost odlazaka na benzinske pumpe, što štedi vreme (i gorivo) i smanjuje zagušenje na pumpama.

Sipajte gorivo „do vrha“ Foto: Shutterstock

RAD KLIMA UREĐAJA

Hladi unutrašnjost, greje motor

Ispravno funkcionišući sistem klimatizacije značajno utiče na efikasnost hlađenja i udobnost kabine. Ovo će tada trošiti manje goriva jer motor pokreće kompresor, koji komprimuje gasovito rashladno sredstvo. Manje potrošnje goriva znači manje zagrevanja motora i manje mehaničkog i termičkog opterećenja. Promenjeni filter za polen, kao i očišćeni isparivač i kondenzator povećaće efikasnost sistema klimatizacije. Važno je podesiti unutrašnju temperaturu za najviše 6°C niže, jer će to smanjiti potrošnju goriva i opterećenje motora, a takođe će zaštititi vaše zdravlje.

TURBOPUNJAČ

Pregrejan postaje užaren

Turbopunjač je sklop turbine i punjača (ventilatora ili kompresora). Turbina se pokreće protokom izduvnih gasova i nalazi se na istoj osovini kao i punjač i koristi se za njegovo pokretanje. Zagrejani izduvni gasovi zagrevaju turbinu na više od 850°C, a u slučaju benzinskog motora, čak i iznad 950°C. Kako se spoljašnja temperatura povećava, turbopunjač se takođe zagreva, posebno kod motora koji su poboljšani „čip-tjuningom“. Zbog toga je važno koristiti potpuno sintetičko ulje, koje je otpornije na visoke temperature, i nakon velikog opterećenja, motor ne treba naglo isključivati. Ovo odmah zaustavlja cirkulaciju ulja, koje hladi turbopunjač, i on može da se karbonizuje. Termički šok može uništiti zaptivke i deformisati osovinu.

(Kurir.rs/ Telegraf /Autoportal)

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