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Voskiranja auta je jedan od onih poslova koji mnogi vozači preskaču misleći da je to samo „šminka“ i bacanje para, ali vosak zapravo radi ogroman posao u očuvanju tvog četvorotočkaša.

Voskiranje je veoma korisno, pošto štiti lak od svih spoljnih uticaja, uključujući sunce, smog, ptičji izmet, "sok" sa drveća i slično. Pritom donekle čini automobil i vizuelno "svežijim.

Farba auta je svakodnevno na udaru. Vosak stvara tanak, nevidljivi zaštitni sloj preko laka koji sprečava da se direktno na njega lepe stvari koje mogu trajno da ga oštete:

Toyota Yaris, hibridni automobil Foto: Sue Thatcher / Alamy / Profimedia

Ptičji izmet i smola sa drveća: Obe stvari sadrže jake kiseline koje bukvalno mogu da „pojedu“ lak i ostave trajne mrlje ako ostanu na suncu.

Sunce vremenom „sprži“ lak, pa crveni auto postane mat roze, a plavi izbledi. Vosak blokira te zrake. Vosak sprečava da so sa puteva direktno nagriza limariju i stvara rđu.

Efekat „odbijanja vode“ i lakše pranje

Kada je auto dobro voskiran, površina postaje ekstremno glatka. To stvara takozvani hidrofobni efekat – voda se ne razliva po autu, već se skuplja u savršene kapljice i samo sklizne sa limarije tokom vožnje. Zbog te glatkoće, prljavština, blato i prašina se teže lepe za auto, pa će ti sledeće pranje biti tri puta brže i lakše (često je dovoljno samo puškiranje običnom vodom).

Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Maskiranje sitnih ogrebotina

Tokom vremena, od kamenčića sa puta i mreža u perionicama, na laku se stvaraju mikro-ogrebotine (one kružne linije koje vidiš kada sunce direktno baci svetlost na auto). Vosak ima strukturu koja bukvalno „popunjava“ te sitne brazde, čineći ih nevidljivim za oko.

Onaj salonski, duboki sjaj

Ovo je estetski razlog, ali itekako bitan. Vosak daje farbi dubinu i visok sjaj, pa auto izgleda kao da je tek izašao iz salona. Čak i stariji automobili nakon dobrog voskiranja prodišu i izgledaju znatno mlađe.