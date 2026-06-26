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Dugme sa simbolom automobila i kružnom strelicom često je zanemarena funkcija četvorotočkaša. Međutim, njegova pravilna upotreba ključna je za brže rashlađivanje kabine, manju potrošnju goriva i zaštitu od zagađivača.

Toyota Yaris, hibridni automobil Foto: Ievgen Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Letnje vrućine pretvaraju parkirani automobil u rernu, a prva reakcija vozača je uključivanje klime na najjače. Iako se čini logičnim, to nije najefikasniji pristup. Ključ za brzo rashlađivanje krije se u dugmetu za recirkulaciju vazduha. Njegova funkcija je presudna: kada je aktivirana, sistem zatvara dovod spoljnog vazduha i koristi onaj unutar kabine. Time se prekida dotok vrućeg vazduha, što klimi omogućava da radi sa manje napora i brže postigne željenu temperaturu, prenosi Drajv (Drive).

Za maksimalnu efikasnost stručnjaci savetuju jasan postupak. Prvo otvorite sve prozore na minut kako bi izašao vruć vazduh, jer unutrašnjost na suncu može biti znatno toplija od okoline. Nakon provetravanja, zatvorite prozore, upalite klimu i odmah aktivirajte recirkulaciju. Tako sistem ne hladi vruć spoljni vazduh, već brže rashlađuje već prohlađeni vazduh u kabini. Ovaj trik ubrzava hlađenje i smanjuje opterećenje kompresora klime, što direktno utiče na manju potrošnju goriva. Osim bržeg hlađenja, recirkulacija ima važnu ulogu u zaštiti zdravlja.

Foto: Shutterstock

Deluje kao štit koji sprečava ulazak štetnih čestica, što je korisno u gradskim gužvama, tunelima ili na prašnjavim putevima. Zatvaranjem spoljnog dovoda blokira se ulazak smoga, prašine, neprijatnih mirisa i polena, što pomaže alergičarima. Istraživanja pokazuju da se tako količina štetnih čestica u kabini može smanjiti i za 20 odsto, osiguravajući čistiji vazduh za putnike. Ipak, ključno je znati kada ovu funkciju isključiti. Najčešća je greška njena upotreba tokom hladnijih i vlažnih dana. Iako se čini logičnim sprečiti ulazak hladnog vazduha zimi, recirkulacija zadržava vlagu koja nastaje disanjem putnika. Ta nakupljena vlaga brzo dovodi do zamagljivanja stakala, drastično smanjujući vidljivost i stvarajući bezbednosni rizik. Zbog toga se zimi i po kiši preporučuje dovod svežeg vazduha, koji pomaže da se isuši unutrašnjost i održe stakla čistim. Najozbiljniji rizik povezan sa neprekidnom upotrebom recirkulacije jeste nakupljanje ugljen-dioksida (CO2) u kabini. U zatvorenom prostoru, putnici izdisanjem postepeno smanjuju nivo kiseonika i povećavaju koncentraciju CO2.

Greške koje mnogi vozači prave pri paljenju klime u autu Foto: Shutterstock

Povišeni nivoi ovog gasa mogu izazvati umor, pospanost, glavobolju i pad koncentracije, što je izuzetno opasno tokom vožnje, posebno na dužim putovanjima. Inženjeri iz automobilske industrije upozoravaju da je na autoputu ili tokom dužih vožnji neophodno povremeno isključiti recirkulaciju i pustiti svež vazduh u kabinu kako bi se održala budnost vozača i osigurala maksimalna bezbednost.

Zaključno, dugme za recirkulaciju je moćan, ali dvosekli alat. Idealno je za brzo, inicijalno hlađenje tokom letnjih vrućina i kao kratkotrajna zaštita od spoljnih zagađenja. Međutim, ključ je u umerenosti i pravovremenom prebacivanju na dovod svežeg vazduha kako bi se izbegle opasnosti od zamagljenih stakala i smanjene koncentracije. Vredi napomenuti da su noviji automobili često opremljeni senzorima koji automatski regulišu ovaj proces, optimizujući kvalitet vazduha bez stalne intervencije vozača, čime se udobnost i bezbednost podižu na novi nivo.

(Kurir.rs/Večernji.hr)