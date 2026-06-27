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Sve više modela automobila ima samo motore sa turbopunjačem. Da bi vozači uživali u njihovoj trajnosti, potrebni su odgovarajući radni uslovi, uključujući "vešto" gašenje motora - pogotovo nakon dinamične vožnje.

Iako na kratkim relacijama od nekoliko kilometara i uz malo opterećenje, ne treba brinuti o stanju motora i njegovim delovima prilikom gašenja, nakon duge vožnje auto-putem ili sportske vožnje (npr. na stazi), tokom koje je korišćen pun potencijal motora, potrebno je da pustite da se motor malo ohladi pre isključivanja (gašenja).

Toyota Yaris, hibridni automobil Foto: Ievgen Shcherbyna / Alamy / Profimedia

To se pre svega odnosi na motore sa turbopunjačem, koji zahvaljujući kompresoru, pružaju bolju fleksibilnost i dinamiku tokom vožnje.

Turbopunjači ili superpunjači (kod motora sa kompresorom) su veoma opterećeni uređaji. Pokretan izduvim gasovima motora, rotor turbopunjača unutar kućišta okreće se brzinom i do 200.000 o/min, na temperaturi od nekoliko stotina °C.

Pravilno hlađenje i podmazivanje, ključni su za sprečavanje oštećenja turbopunjača, za šta je odgovorno motorno ulje. Slično je i kada je reč o kompresoru.

Isključivanjem vrućih izduvnih gasova, odmah nakon zaustavljanja automobila, prekida se dovod maziva u turbinu koja još uvek radi u praznom hodu, usled čega joj se temperatura brzo povećava, što uzrokuje sagorevanje ulja, začepljenje čađi u uljnim kanalima i začepljenje ležajeva.

Foto: a la france / Alamy / Profimedia

Kako ohladiti motor?

Nakon duže vožnje velikom brzinom ili sportske vožnje, pričekajte barem 90 sekundi, držeći motor u praznom hodu, da bi se turbinsko kolo usporilo, a radna temepratura ulja smanjila na temperaturu motora pre gašenja.

Nakon vožnje na kraćim udaljenostima, npr. u dinamičnim gradskim sredinama, potrebno je približno 30 sekundi da se turbopunjač ohladi.

Ako putujete auto-putem i svraćate do benzinske pumpe ili parkinga, dobro je usporiti na oko 1-2 kilometra ranije. Tako da motor radi pri maloj brzini, pod malim opterećenjem, ali je ulje u cirkulaciji.

Nakon vožnje i zaustavljanja automobila, više nije potrebno dugo hlađenje motora. Savet je da vozilo tada parkirate, otkopčate sigurnosne pojaseve, uzmete sve što vam je potrebno i tek tada ugasite motor, neposredno pre napuštanja automobila.

Obično je to dovoljno vreme da se motor ohladi.

Neopreznost u vezi sa radom motora, posebno onih opremljenih turbopunjačem, povećava rizik od skupih kvarova nakon nekoliko desetina hiljada prevezenih kilometara.

Pod pretpostavkom da bi vek trajanja turbopunjača, u optimalnim uslovima trebalo da bude oko 300 hiljada km, pažljivim postupanjem, radni vek motora (turbopunjača ili kompresora) se može produžiti za oko 100 hilada kilometara.

Na kraju, potrebno je napomenuti da u nekim, posebno sportskim automobilima, postoji mogućnost hlađenja turbine sistemom podmazivanja, čak i nakon isključivanja motora.

(Kurir.rs/B92)