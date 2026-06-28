Slušaj vest

Letnja sezona u Grčkoj svake godine donosi veliki broj saobraćajnih kazni, a grčka policija posebno strogo sprovodi pravila koja se odnose na bezbednost u vožnji. Iako se mnogim turistima čini da za kratke relacije pri visokim temperaturama nema potrebe da se veže pojas, kazne za nevezivanje u praksi su česte i mogu biti znatno visoke.

Upravo jedno takvo iskustvo podeljeno je na Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je jedna korisnica iz Severne Makedonije opisala situaciju u kojoj joj je zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa u Afitosu napisana kazna od 350 evra i privremeno oduzeta vozačka dozvola.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

"Zdravo! Ako neko ima neki savet, ne znam šta da radim. U Afitosu su mi uzeli vozačku i napisali kaznu od 350 evra zbog nenošenja pojasa u kolima. Bila je kratka relacija, oko 500 metara, i nisam stavila pojas. Šta da radim? Kad se vratim u Skoplje da platim? Neki mi kažu da ne plaćam, da izvadim novu vozačku i da neće biti problema kad opet uđem u Grčku. Kakva su vaša iskustva?

"Bolje plati i skrati muke!"

Njeno pitanje otvorilo je raspravu među članovima grupe o tome kako se u ovakvim slučajevima postupa i zašto je kaznu ipak najbolje platiti. Jedan korisnik je dao komentar, uz narodnu izreku:

"U Srbiji kažu: 'Zasviraj, pa za pojas zadeni'. Ako nemaš pojas – onda ništa."

Drugi korisnik je kratko poručio: "Bolje plati i skrati muke!"

Još jedan učesnik rasprave je upozorio na moguće posledice pri narednim ulascima u Grčku:

"A kako misliš posle da ideš opet u Grčku? Misliš da nećeš biti u sistemu ako promeniš vozačku? Plus, računaj da je to prevara. Možeš samo sebi da zakomplikuješ stvari. Plati."

Sigurnosni pojas Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

"Dobro su te odrali"

Jedan komentar je bio kratak i direktan: "Dobro su te odrali."

Bilo je i onih koji su upozorili na osnovno pravilo tokom vožnje.

"Izvini, kratka relacija ili ne… pojas se mora staviti."

Na kraju, jedan korisnik je otvorio pravno pitanje o oduzimanju dozvole.

"S kojim pravom grčka policija oduzima stranu vozačku dozvolu? U redu je kazna za prekršaj zakona, ali oduzimanje ličnog dokumenta strancu, koji mu je neophodan da se vrati u matičnu državu, nije normalno. Nije mi jasno", napisao je on.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: