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Tropske vrućine pogodile su našu zemlju, a na udaru su i automobili, čija temperatura nakon pola sata na suncu iznosi i preko 50 stepeni. Zbog toga je izuzetno bitno koje stvari imate u svom autu.

Sledeće stvari nije preporučljivo da držite u automobilu tokom najtoplijeg godišnjeg doba zbog opasnosti za vas i vaš četvorotočkaš.

1. Plastične flaše

Flaše za vodu, boce za bebe i druge plastične posude ne smeju predugo da stoje u vrućem automobilu. Plastika koja je bila na ekstremnim temperaturama mogla bi potencijalno ispustiti opasne materije kao što je bisfenol A (BPA) — česta hemikalija koja se nalazi u plastici — u vašu tečnost. Najbolje je izbegavati konzumiranje bilo čega od plastike što je neko vreme stajalo u vašem vozilu.

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2. Elektronski uređaji

Mobilni telefoni, laptopovi, kamere i drugi elektronski uređaji nisu proizvedeni da se nose s visokim temperaturama. Sva elektronika ima raspon radne temperature koji je dizajniran za bezbednu upotrebu. Kada se elektronika satima ostavlja u vrućim vozilima, verovatno će se oštetiti toplotom pri čemu se baterije mogu pregrejati, proširiti ili prsnuti. Plastične komponente elektronskih uređaja mogu da se otope i stvore veliki nered koji onda treba očistiti.

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3. Lekovi

Mnogi lekovi bi trebalo da se čuvaju na temperaturama koje nisu ekstremne. U suštini nije poželjno da držite lekove u automobilu, bilo da je vruće ili hladno, jer i visoke i niske mogu negativno uticati na lek. Ako se lekovi ostave na temperaturi van preporučenog raspona, lek može postati nedelotvoran ili čak štetan.

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4. Upaljači

Upaljači su izrađeni od zapaljivog materijala koji će se proširiti i moguće rasprsnuti, stvarajući opasnost od požara ako se ostave na jakoj vrućini. Iako bi temperature morale biti ekstremne da upaljač pukne, najbolje je ukloniti ovaj predmet iz kola jer se to može dogoditi tokom leta.

Foto: Profimedia

5. Hrana

Bilo da se radi o kvarljivoj hrani, hrani za kućne ljubimce ili konzerviranoj hrani, namirnice se ne smeju konzumirati ako se ostave u vozilu 1-2 sata, zavisno od temperature vašeg automobila. Ne samo da hrana može biti loša za vaša creva, već se u njoj mogu stvoriti bakterije koje izazivaju bolesti.

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6. Limenke i konzerve koje su ispunjene gasom /sprej za kosu, dezodorans...

Limenke za lak za kosu, dezodorans i boju u spreju imaju nalepnice upozorenja koje upozoravaju kupce da izbegavaju čuvanje limenki na mestima gde su temperature iznad 49 stepeni. Kada se limenke skladište u uslovima iznad 49 stepeni, pritisak će se povećati, što može izazvati pucanje limenke, oštetiti vaš automobil, oštetiti ono što je u blizini, pa čak i ispustiti hemikalije u vazduh.

Foto: Profimedia

(Kurir.rs/ Večernji list)

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