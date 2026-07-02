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Vreli letnji dani se teško mogu zamisliti bez klima-uređaja u kolima. U kabini se za čas toliko zagreje na suncu da je upotreba rashladnog sistema apsolutno obavezna. To, međutim, ima i drugu stranu medalje. Klima će vas dobro rashladiti, ali će uvećati i potrošnju goriva, i to ne za mali procenat.

Uvek postoji opcija vožnje sa spuštenim staklima na vratima kako biste se rashladili prirodnim putem, ali je to moguće samo u određenim uslovima. Naime, glavni faktor u tom slučaju je brzina. Umesto klime jeste bolja opcija spustiti prozore, ali samo ako vozite malom brzinom (manje od 50 ili 60 km/h), jer u tom slučaju aerodinamika nije toliko bitna.

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Ipak, pri većim brzinama na otvorenom putu stvari se drastično menjaju. U tim okolnostima aerodinamika vozila postaje veoma bitna i preporučljivije je podići prozore, da automobil "seče" vazduh na način na koji je zamišljen, pa je u tom slučaju upotreba klima uređaja neminovna.

Važno je napomenuti da temperatura u automobilu direktno utiče na sposobnost vozača da reaguje. Preporuka je da bude između 21 i 23 stepeni, jer je iznad toga moguće da se onaj ko je za volanom oseća loše, ima usporene reflekse i slično.

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Zato je leti potrebno koristiti klimu koja šteti potrošnji automobila, ali koliko?

To je nešto što zavisi od nekoliko faktora. Jedan od njih je mesto gde se vozite. U gradu je obično veća potrošnja goriva nego na auto-putu, što je svakako nešto što većina vozača zna i što ima smisla budući da se u gradu automobil više "muči" i traži više snage.

Drugi aspekt koji uzrokuje velike razlike u potrošnji je postojeća toplotna razlika. Ako je postavljena temperatura vrlo niska u poređenju s temperaturom okoline, klima uređaj će morati više raditi i to će više uticati na potrošnju goriva.

Foto: Think

Imajući sve ovo na umu, dodatni trošak goriva prilično varira i može ići od samo pola litre na 100 kilometara do povećanja od 1,5 l/100 km. Možda se ne čini puno, ali kada se dodatni trošak za sve pređene kilometre tokom svih vrućih meseci na kraju sabere novčanik će sigurno to osetiti.

Takođe, nemački ADAC proveo je zanimljivo istraživanje o potrošnji automobila prilikom korišćenja klime, a iako se smanjuje u odnosu na automobile od pre 10 ili 20 godina, još nije zanemariva.

Analiza je pokazala da rad klime povećava potrošnju u proseku od 10 do 15 posto, a uticaj imaju i uslovi u kojima vozite.

U gradu se tako povećava za oko 20 posto, na auto-putevima pri oko 100 km/h raste za oko šest posto. Pritom najviše oprerećuje potrošnju motora kad auto radi u leru, i to do čak 70 posto, navodi ADAC.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

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