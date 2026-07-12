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Na internetu brojni korisnici tvrde da ova kombinacija uspešno prikriva površinske ogrebotine i vraća sjaj laku, ali stručnjaci upozoravaju da nije reč o trajnom rešenju.

Prema zagovornicima ove metode, kokosovo ulje ispunjava sitna površinska oštećenja i stvara tanak zaštitni sloj koji vizuelno ujednačava lak, dok sirće uklanja nečistoće, masnoću i tragove oksidacije, zbog čega tretirana površina izgleda čistije i sjajnije.

Postupak

Sam postupak je jednostavan.

Najpre je potrebno dobro oprati oštećeni deo vozila toplom vodom, blagim deterdžentom i mekom krpom kako bi se uklonila sva prljavština.

Nakon toga, mala količina kokosovog ulja nanosi se kružnim pokretima na ogrebotinu i ostavlja nekoliko minuta da deluje. Na kraju se nekoliko kapi sirćeta stavi na čistu krpu, kojom se nežno prebriše tretirano mesto kako bi se uklonio višak ulja i dodatno ispolirala površina.

Foto: Vichaya Kiatying-Angsulee / Panthermedia / Profimedia

Ipak, iskustva vozača su podeljena. Dok jedni tvrde da su ogrebotine gotovo nestale, drugi smatraju da je efekat isključivo vizuelan, odnosno da ulje samo privremeno prikrije oštećenje, ali ga ne uklanja.

Koliko će ovaj trik biti uspešan zavisi pre svega od dubine ogrebotine. Kod površinskih oštećenja može privremeno da poboljša izgled karoserije, što može biti korisno ukoliko automobil pripremate za prodaju ili želite da izgleda urednije. Međutim, kada su u pitanju dublje ogrebotine koje su zahvatile sloj farbe, kokosovo ulje i sirće ne mogu da reše problem.

Zbog toga ovaj kućni trik može poslužiti kao brzo i jeftino rešenje za manje estetske nedostatke, ali ne predstavlja zamenu za profesionalno poliranje ili popravku u servisu. Za trajne rezultate i ozbiljnija oštećenja i dalje su neophodni odgovarajući preparati ili pomoć stručnjaka.