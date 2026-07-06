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Stručnjaci upozoravaju da nekoliko jednostavnih navika može produžiti vek klima uređaja i obezbediti prijatniju vožnju tokom vrelih dana.

Nemojte odmah uključivati klimu

Jedna od najčešćih grešaka jeste uključivanje klima uređaja istog trenutka kada upalite motor. Time se dodatno opterećuje kompresor, pa je preporuka da sačekate oko pola minuta pre nego što aktivirate hlađenje. Takođe, korisno je da nekoliko minuta pre dolaska na odredište isključite klimu, kako bi se sistem postepeno rasteretio.

Rashlađivanje treba da bude postepeno

Kada automobil satima stoji na suncu, unutrašnjost može da dostigne veoma visoku temperaturu. Zbog toga nije preporučljivo odmah uključiti klimu na maksimalnu snagu. Pre polaska otvorite vrata ili prozore kako bi vreo vazduh izašao iz kabine, a zatim postepeno pojačavajte hlađenje. Optimalna temperatura u vozilu kreće se između 21 i 23 stepena.

Pametno koristite recirkulaciju vazduha

Funkcija recirkulacije, označena simbolom automobila sa kružnom strelicom, omogućava da klima koristi vazduh iz kabine umesto spoljnog. Ova opcija posebno je korisna kada su napolju ekstremne vrućine jer ubrzava rashlađivanje. Ipak, ne bi trebalo da bude stalno uključena, pošto dugotrajna recirkulacija povećava vlagu i smanjuje kvalitet vazduha u automobilu.

Vodite računa o akumulatoru

Ispravan akumulator važan je za rad brojnih sistema u automobilu, uključujući i klimatizaciju. Ako je dotrajao ili oslabljen, moguće je da će klima raditi slabije ili će se javljati problemi u njenom funkcionisanju. Zbog toga je preporučljivo redovno proveravati njegovo stanje.

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Ne zaboravite ventilacione otvore

Čisti otvori za ventilaciju omogućavaju bolji protok vazduha i efikasniji rad klima uređaja. Prašina, polen i druge nečistoće koje se zadržavaju u njima mogu smanjiti učinak hlađenja, ali i negativno uticati na kvalitet vazduha koji udišu putnici.

Klima nije neophodna za svaku kratku vožnju

Ako vozite samo nekoliko minuta, klima često neće imati dovoljno vremena da rashladi unutrašnjost automobila. U takvim situacijama dovoljno je otvoriti prozore i provetriti kabinu, posebno pri manjim brzinama.

Nemojte voziti sa gotovo praznim rezervoarom

Pored pravilnog korišćenja klime, iskusni vozači upozoravaju i na još jednu lošu naviku, stalnu vožnju sa gotovo praznim rezervoarom. Kada nivo goriva padne ispod četvrtine, pumpa za gorivo radi pod većim opterećenjem i više se zagreva, što može da skrati njen radni vek.

Osim toga, u skoro praznom rezervoaru lakše se stvara kondenzacija, koja može dovesti do pojave rđe i dodatnih problema u sistemu za gorivo. Zato se preporučuje da rezervoar što češće bude popunjen najmanje do četvrtine kapaciteta.

Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia