Kako se pravilno postavlja zaštitna folija na šoferšajbni

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Skoro svako od nas je doživeo istu frustraciju: postavite štitnik, zaključate auto, a kada se vratite, zateknete ga kako je skliznuo ili potpuno pao na sedište, dok je u kabini ponovo nepodnošljiv pakao.

Većina vozača u tom trenutku krivi loš kvalitet vakuumskih čašica (takozvanih pipaka) ili činjenicu da je štitnik previše mekan. Ipak, stručnjaci otkrivaju da problem uopšte nije u samom proizvodu, već u jednoj banalnoj grešci koju nesvesno ponavlja čak 99 odsto ljudi!

Zaboravite na "pipke", rešenje već imate u kolima

U čemu je zapravo caka? Većina ljudi jednostavno zalepi vakuumske čašice za staklo i misli da je posao završen. Međutim, usled ekstremno visokih temperatura, vazduh unutar kapica se širi, gubi se pritisak i štitnik neizbežno pada.

Genijalno i potpuno besplatno rešenje krije se u štitnicima za sunce iznad glave vozača i suvozača (tzv. suncobranima integrisanim u krov automobila). Nakon što naslonite reflektujuću foliju na šoferšajbnu, sve što treba da uradite jeste da spustite fabričke štitnike u automobilu skroz nadole i pritisnete ih uz foliju.

Kako se pravilno postavlja zaštitna folija na šoferšajbni Foto: Eremeychuk Leonid / Alamy / Profimedia

Oni će raditi kao savršene mehaničke kočnice, fiksiraće foliju i fizički sprečiti njeno padanje, bez obzira na to koliko je napolju stepeni i da li su vakuumski delovi popustili.

Mali savet za maksimalan efekat: Pravilno okretanje i priprema stakla

Pored ovog trika, važno je obratiti pažnju na još dve sitnice kako bi zaštita radila sa maksimalnim kapacitetom. Pre svega, uvek pazite na pravilnu orijentaciju folije - sjajna, srebrna i reflektujuća strana uvek mora biti okrenuta prema spolja (ka suncu) kako bi odbijala zrake, dok tamnija ili šarena strana ide ka unutrašnjosti.

Takođe, ako i dalje želite da koristite vakuumske čašice, pre polaska na put obavezno očistite unutrašnju stranu vetrobranskog stakla od prašine i masnoće. Kada je staklo čisto, a folija dodatno osigurana spuštenim krovnim štitnicima, vaš automobil će ostati prijatno rashlađen, a vi ćete izbeći dobro poznati letnji stres i opekotine na volanu.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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