da li ste znali?

da li ste znali?

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Neki automobili sa manuelnim (ručnim) menjačem imaju oznaku D na ručici menjača. Mnogi vozači misle da ovo slovo označava isti režim kao kod automatskih menjača, odnosno "Drive", koji služi za vožnju unapred.

Međutim, kod vozila sa manuelnim menjačem ovo slovo ima potpuno drugačije, tehničko značenje koje često nije poznato ni iskusnim vozačima. Kako navodi Click Petroleo e Gás, oznaka D odnosi se na takozvani direktan prenos (direct drive), odnosno poseban način rada između motora i menjača.

automatski menjač Foto: banjongseal324SS/Shutterstock

Šta znači slovo D na menjaču

Kod automatskih menjača oznaka D zaista označava režim vožnje unapred, u kojem menjač sam bira stepene prenosa.

Kod manuelnih menjača, međutim, D je skraćenica za direct drive (direktan prenos). To je stanje u kojem se obrtni moment motora prenosi direktno na menjač, pri čemu je odnos obrtaja motora i menjača 1:1. U tom režimu menjač ne povećava niti smanjuje obrtni moment, već motor i menjač rade potpuno sinhronizovano.

Ovakav način rada razvijen je kako bi automobil mogao da se kreće stabilno, mirno i efikasno.

Foto: Ruslan Merentsov / Alamy / Profimedia

Koje su prednosti direktnog prenosa?

Kada je uključen direktan prenos, rad pogonskog sklopa postaje jednostavniji jer nema potrebe za promenom odnosa prenosa. Zbog toga je opterećenje motora manje, što donosi nekoliko prednosti:

motor radi tiše,

rad motora je stabilniji,

potrošnja goriva je manja.

Zbog toga je ovaj režim naročito pogodan za duža putovanja.

Ipak, oznaka D na ručici menjača ne znači da automobil postaje automatik. Vozač i dalje mora da koristi kvačilo, ručno menja brzine i prati broj obrtaja motora.

Koji stepen prenosa je direktan

Kod starijih automobila sa četvorostepenim ili petostepenim manuelnim menjačem, četvrta brzina je gotovo uvek bila direktan prenos. Kod savremenijih šestostepenih menjača tu ulogu najčešće ima peta brzina. Važno je naglasiti da direktan prenos nije nužno i najviši stepen prenosa. Najviša brzina u modernim automobilima uglavnom predstavlja overdrive, odnosno prenos koji smanjuje broj obrtaja motora pri velikim brzinama kako bi se smanjila potrošnja goriva.

Vožnja autoputem u direktnom ili najvišem stepenu prenosa donosi veću udobnost, tišu vožnju i manju potrošnju goriva. Međutim, u takvom režimu potrebno je biti oprezan prilikom preticanja ili drugih manevara koji zahtevaju naglo ubrzanje.

Pošto motor radi na nižim obrtajima, odziv na gas je slabiji. Čak i kada vozač snažno pritisne papučicu gasa, automobil neće brzo ubrzati jer motor radi van optimalnog opsega obrtaja. Zato je u takvim situacijama, radi bezbednosti, potrebno blagovremeno prebaciti u niži stepen prenosa.

(Kurir.rs/ Blic)

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