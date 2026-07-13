da li ste znali

da li ste znali

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Kupovina polovnog električnog automobila mnogima izaziva jednu veliku dilemu - šta ako otkaže skupa visokonaponska baterija? Ali, novo istraživanje pokazuje da taj strah možda i nije opravdan.

Analiza britanske kompanije "Warrantywise", zasnovana na zahtevima za popravke pod garancijom, pokazuje da vlasnici polovnih električnih automobila daleko češće imaju problema sa uobičajenim električnim i mehaničkim komponentama nego sa glavnom pogonskom baterijom.

Električni kvarovi prednjače

Najviše prijava odnosilo se na razne električne kvarove, uključujući senzore i sisteme centralnog zaključavanja.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: rapisan sawangphon / Alamy / Profimedia

Prosečna popravka senzora iznosila je oko 810 funti (935 evra), dok je popravka sistema centralnog zaključavanja u proseku koštala oko 900 funti (1.040 evra). U pojedinačnim slučajevima računi su prelazili 3.000 funti (3.460 evra), pa čak i 4.000 funti (4.615 evra), u zavisnosti od vrste kvara.

Vešanje među najčešćim problemima

Na listi najčešćih kvarova našli su se i delovi vešanja. Prosečan trošak njihove popravke iznosio je više od 1.200 funti (1.385 evra), dok je najskuplji pojedinačni slučaj premašio 4.100 funti (4.730 evra). Iako električni automobili nemaju motor sa unutrašnjim sagorevanjem ni klasični menjač, i dalje koriste veliki broj mehaničkih delova koji se s vremenom troše. Zbog veće mase vozila, upravo je vešanje izloženo dodatnim opterećenjima.

Najskuplji kvar nije baterija

Jedina komponenta specifična za električne automobile koja se našla među pet najčešćih kvarova bio je ugrađeni punjač (on-board charger).

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Prosečan račun za njegovu popravku iznosio je 2.160 funti (2.490 evra), ali je najskuplji zabeleženi slučaj dostigao čak 10.455 funti (12.060 evra). Takvi kvarovi nisu česti, ali kada se dogode, mogu biti veoma skupi.

Glavna baterija nije među najčešćim kvarovima

Zanimljivo je da se glavna visokonaponska baterija, koja najviše zabrinjava kupce polovnih električnih automobila, uopšte nije našla među pet najčešćih kvarova. To ne znači da se ne može pokvariti, već da su takvi slučajevi, prema podacima kompanije Warrantywise, relativno retki. Jedan od razloga verovatno je i činjenica da proizvođači za pogonske baterije uglavnom nude znatno duže fabričke garancije nego za ostatak vozila. Kada ipak dođe do problema, prosečan trošak popravke prelazi 6.400 funti (7.384 evra).

Popravke su sve skuplje

Istraživanje je pokazalo i da je prosečna vrednost zahteva za popravke električnih automobila između 2024. i 2025. godine porasla za 10.7 odsto.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Autori naglašavaju da to ne znači nužno da su električni automobili postali nepouzdaniji. Na rast troškova uticali su inflacija, skuplji rezervni delovi i veći troškovi rada.

Iako se analiza odnosi samo na vozila obuhvaćena garancijama kompanije Warrantywise, a ne na sve električne automobile na putevima, rezultati pokazuju da kvar glavne pogonske baterije, koji mnoge odvraća od kupovine polovnog električnog vozila, u praksi nije problem sa kojim se vlasnici najčešće susreću. Naprotiv, daleko više problema stvaraju "obični" električni sistemi, vešanje i pomoćna 12-voltna baterija, dok je kvar glavne baterije i dalje relativno retka pojava.

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