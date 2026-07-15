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da li ste znali

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje?

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Problemi sa akumulatorom najčešće se pojave onda kada ih vozač najmanje očekuje – pred odlazak na posao, putovanje ili tokom hladnog jutra, kada automobil iznenada odbije da upali. Uzrok ponekad može da bude svetlo koje je ostalo uključeno, ali i akumulator koji je posle nekoliko godina upotrebe počeo da gubi kapacitet.

Na njegovo stanje često ukazuju sitni znaci koje vozači zanemaruju: motor se sporije pokreće, pri okretanju ključa čuje se kratko „kliktanje“, unutrašnje osvetljenje treperi, a farovi deluju slabije nego ranije.

Iako se pouzdana provera obavlja odgovarajućim uređajem, vozač može i sam da stekne okvirnu predstavu o tome da li akumulator slabi.

Zašto se akumulator brže prazni zimi? Foto: Shutterstock

Jednostavan test akumulatora pomoću farova

Automobil uveče parkirajte ispred zida ili zatvorenih garažnih vrata. Ugasite motor, a zatim uključite kratka svetla i nekoliko trenutaka posmatrajte njihov snop.

Ukoliko svetlost brzo počne da slabi, to može biti znak da je akumulator nedovoljno napunjen ili da više ne zadržava energiju kao ranije. Slabiji farovi i treperenje osvetljenja spadaju među česte simptome problema sa akumulatorom.

Ipak, ovaj test nije dovoljan za postavljanje konačnog zaključka. Na jačinu svetala mogu da utiču i drugi problemi u električnom sistemu, dok kod vozila sa savremenim LED farovima promena može biti manje primetna. Zbog toga rezultat treba shvatiti samo kao upozorenje da je vreme za preciznije merenje.

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Kako se akumulator proverava multimetrom?

Najjednostavnije preciznije merenje obavlja se multimetrom, dok su motor i svi električni uređaji isključeni. Poželjno je da automobil pre provere neko vreme miruje.

Kod potpuno napunjenog klasičnog akumulatora napon u mirovanju iznosi približno 12,8 volti. Ukoliko vrednost padne ispod 12,4 volta, akumulator bi trebalo dopuniti i proveriti, jer dugotrajno stanje niske napunjenosti može da ubrza njegovo propadanje.

Samo merenje napona, međutim, ne pokazuje uvek koliko akumulator još može pouzdano da traje. Za potpuniju procenu potreban je test pod opterećenjem, koji se može uraditi u servisu ili prodavnici akumulatora.

Jedno zaboravljeno svetlo može da isprazni akumulator

Zašto se akumulator brže prazni zimi? Foto: Shutterstock

Unutrašnje svetlo, svetla u prtljažniku ili drugi električni uređaji nastavljaju da troše struju kada motor ne radi. Ako ostanu uključeni dovoljno dugo, naročito tokom noći, mogu da isprazne akumulator do mere da automobil ujutru više ne može da se pokrene.

Koliko brzo će se to dogoditi zavisi od kapaciteta i stanja akumulatora, temperature, broja uključenih potrošača i količine energije koja je u njemu bila pre parkiranja.

Nov i potpuno napunjen akumulator može duže da izdrži takvo opterećenje, dok stariji ili već oslabljen može da otkaže znatno brže. Zbog toga nije moguće precizno reći da će svako zaboravljeno svetlo isprazniti akumulator za isti broj sati.

Koliko godina prosečno traje akumulator?

akumulator Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Životni vek automobilskog akumulatora najčešće je između tri i pet godina, ali može da bude kraći ukoliko se vozilo pretežno koristi na kratkim relacijama, dugo stoji ili je izloženo veoma visokim i niskim temperaturama.

Česta kratka putovanja posebno mu ne prijaju, jer alternator tokom nekoliko minuta vožnje često ne uspeva da vrati svu energiju potrošenu prilikom paljenja motora.

Starost zato nije jedini pokazatelj, ali akumulator koji je prešao četvrtu godinu upotrebe treba češće proveravati, naročito pre zime ili dužeg putovanja. Bosch kao upozoravajuće znake navodi starost veću od četiri godine, sporo pokretanje motora i slabija svetla.

Kako najčešće dolazi do pražnjenja akumulatora?

akumulator Foto: hirun laowisit / Panthermedia / Profimedia

Akumulator može da se isprazni kada vrata ili prtljažnik nisu potpuno zatvoreni, kada unutrašnje svetlo ostane ručno uključeno ili kada se posle gašenja motora nastavi korišćenje multimedije, punjača i drugih uređaja.

Problem može da napravi i elektronska oprema koja troši struju dok automobil miruje, uključujući naknadno ugrađene alarmne sisteme, kamere, bežične uređaje i drugu dodatnu opremu.

Mnogi savremeni automobili posle određenog vremena sami isključuju deo osvetljenja i električnih potrošača. Ipak, ova zaštita se razlikuje od modela do modela, pa se na nju ne treba potpuno oslanjati.

Šta uraditi ako automobil teško pali?

Ako motor okreće sporije nego obično, farovi slabe ili se čuje samo kliktanje, nemojte odmah kupovati novi akumulator. Najpre proverite da li su kleme čiste i dobro pričvršćene, zatim izmerite napon i, ukoliko je potrebno, dopunite akumulator odgovarajućim punjačem.

Foto: Shutterstock

Ukoliko se problem brzo ponovi, stručna provera je važna jer uzrok ne mora da bude samo akumulator. Neispravan alternator, loš kontakt ili neželjena potrošnja struje dok vozilo miruje mogu da isprazne i potpuno ispravan akumulator.

Najjednostavnija preventiva ostaje ista: nakon zaključavanja automobila proverite da li su ugašena sva svetla, a pre zime testirajte akumulator – posebno ako je star nekoliko godina ili automobil već pokazuje prve znake otežanog paljenja.

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