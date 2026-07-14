Koje je najbezbednije mesto u kolima

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Među vozačima vlada duboko ukorenjeno uverenje da je u slučaju saobraćajne nesreće najsigurnije sedeti neposredno iza osobe koja upravlja vozilom. Međutim, naučna istraživanja i zvanični podaci demantuju ovaj mit. Pokazalo se da najveću zaštitu zapravo pruža sredina zadnje klupe, ali uz jedan ključan uslov – to pravilo ne važi za svaki automobil. Štaviše, na tržištu se ponovo mogu naći modeli kod kojih boravak na ovoj poziciji može biti izuzetno opasan.

Šta kaže statistika?

Detaljne analize teških saobraćajnih nesreća u Sjedinjenim Američkim Državama daju potpuno drugačiju perspektivu o tome gde su nam najveće šanse da ostanemo nepovređeni. Brojke otkrivaju da putnici na zadnjem sedištu imaju za čak 29 odstoveću verovatnoću da prežive sudar sa fatalnim ishodom u odnosu na one koji sede napred. Kada analiziramo samu zadnju klupu, osoba u sredini ima za četvrtinu veće šanse za preživljavanje od saputnika koji sede pored vrata.

Koje je najbezbednije mesto u kolima Foto: Ruslan Merentsov / Alamy / Profimedia

Zašto je srednje mesto najsigurnije?

Najveći broj saobraćajnih nesreća čine čeoni sudari. Iako su prednja sedišta opremljena brojnim vazdušnim jastucima, prednji deo automobila se prilikom snažnog udara drastično deformiše i sabija kako bi ublažio udarac. Putnici pozadi su fizički najudaljeniji od ove opasne zone.

Osim toga, osoba koja sedi u sredini najbolje je zaštićena od bočnih udara jer se nalazi najdalje od vrata, dok u slučaju prevrtanja vozila na krov na nju deluju najslabije rotacione sile karoserije.

Zamke i skriveni rizici

Uprkos prednostima, srednje sedište pozadi nije uvek bezbedno, a to se naročito odnosi na starije automobile i specifične modele na tržištu. Ključ sigurnosti leži u pratećoj opremi:

Koje je najbezbednije mesto u kolima Foto: Shutterstock

Tip sigurnosnog pojasa : Ukoliko na sredini postoji samo stariji tip pojasa koji ide preko krila, a ne savremeni pojas sa tri tačke vezivanja, ovo mesto gubi sve svoje prednosti i postaje veoma rizično.

: Ukoliko na sredini postoji samo stariji tip pojasa koji ide preko krila, a ne savremeni pojas sa tri tačke vezivanja, ovo mesto gubi sve svoje prednosti i postaje veoma rizično. Naslon za glavu: Dok savremeni četvorotočkaši uglavnom imaju podesive naslone na svim pozicijama, kod starijih vozila srednji naslon često uopšte ne postoji.

Posebno zabrinjava činjenica da se danas na tržištu pojavljuju pojedini modeli kineskih brendova koji nemaju evropsku homologaciju i beleže loše rezultate na Evro NCAP testovima bezbednosti, a kod kojih nedostaje adekvatan naslon za glavu na srednjem sedištu. Ukoliko dođe do udara otpozadi, putnik na takvom mestu izložen je ekstremnom riziku od smrtonosnih povreda.

Gde je najsigurnije mesto za decu?

Deca su svakako najbezbednija na zadnjoj klupi. Ako srednje sedište poseduje kompletne Isofix priključke, to je bez konkurencije najbolja pozicija za montiranje dečijeg sedišta. Ipak, proizvođači uglavnom postavljaju ove priključke samo na bočnim sedištima, dok se na sredini mogu naći pretežno u porodičnim vanovima i nekim većim SUV modelima koji imaju tri potpuno odvojena sedišta u drugom redu.

Koje je najbezbednije mesto u kolima za decu Foto: creativephototeam / Alamy / Profimedia

S druge strane, kod vozila sa tri reda sedišta, poslednji red se neretko koristi za prevoz najmlađih. Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da ova praksa krije veliku opasnost - ukoliko se glava deteta nalazi preblizu zadnjem staklu, ta pozicija postaje fatalna ako drugo vozilo velikom brzinom udari u zadnji deo vašeg automobila.

Navike u vožnji koje vam mogu spasiti život

Sama pozicija u automobilu ne znači mnogo ukoliko se ne pridržavamo osnovnih pravila ponašanja tokom vožnje, a koja često zanemarujemo:

Zatezanje pojasa nakon zakopčavanja: Pojas mora savršeno da prianja uz telo. Dok luksuzni automobili sami automatski zatežu pojas nakon kretanja, u standardnim vozilima morate ga sami lagano povući nagore nakon što klikne u kopču kako biste uklonili labavost.

Pojas mora savršeno da prianja uz telo. Dok luksuzni automobili sami automatski zatežu pojas nakon kretanja, u standardnim vozilima morate ga sami lagano povući nagore nakon što klikne u kopču kako biste uklonili labavost. Pravilan nagib sedišta: Ako sedite napred, naslon ne bi smeo da bude previše oboren unazad. Što je sedište uspravnije, manja je šansa da tokom udesa skliznete ispod pojasa, što uglavnom dovodi do kobnih unutrašnjih povreda.

Ako sedite napred, naslon ne bi smeo da bude previše oboren unazad. Što je sedište uspravnije, manja je šansa da tokom udesa skliznete ispod pojasa, što uglavnom dovodi do kobnih unutrašnjih povreda. Podešavanje visine naslona za glavu: Prenisko postavljen naslon (koji se završava u visini vrata) prilikom udara otpozadi dovodi do naglog trzaja glave unazad, što gotovo sigurno uzrokuje teške povrede vratnih pršljenova.

Prenisko postavljen naslon (koji se završava u visini vrata) prilikom udara otpozadi dovodi do naglog trzaja glave unazad, što gotovo sigurno uzrokuje teške povrede vratnih pršljenova. Noge na instrument tabli: Držanje nogu na kontrolnoj tabli je jedna od najopasnijih navika suvozača. Ako se u tom trenutku aktivira vazdušni jastuk, silina njegove eksplozije uzrokuje stravične prelome i trajnu invalidnost.

Držanje nogu na kontrolnoj tabli je jedna od najopasnijih navika suvozača. Ako se u tom trenutku aktivira vazdušni jastuk, silina njegove eksplozije uzrokuje stravične prelome i trajnu invalidnost. Čitanje knjiga tokom puta: Držanje otvorene knjige ili tableta ispred lica u toku vožnje može biti opasno. U slučaju sudara, vazdušni jastuk koji se otvara ogromnom brzinom doslovno će zakucati taj predmet u vaše lice sa razornom silom.

Za maksimalnu zaštitu tokom putovanja, najbolji izbor jeste sedenje na sredini zadnje klupe - ali isključivo pod uslovom da je to mesto opremljeno pojasom sa tri tačke vezivanja i odgovarajućim, stabilnim naslonom za glavu.

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