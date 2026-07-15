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Automobil koji je satima bio parkiran na suncu može se za kratko vreme pretvoriti u pravu pećnicu. Zbog toga većina vozača čim sedne za volan uključuje klima-uređaj na najnižu temperaturu i ventilator postavlja na najjači stepen.

Iako je takva reakcija potpuno razumljiva, klima će mnogo brže rashladiti kabinu ako se pravilno upotrebi dugme za recirkulaciju vazduha. Pre toga je, međutim, potrebno izbaciti vreli vazduh koji se nakupio u automobilu.

Prvo otvorite prozore

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Kada je vozilo dugo stajalo na direktnom suncu, vazduh u kabini može biti topliji od spoljašnjeg. Ako odmah zatvorite sve prozore i uključite recirkulaciju, klima-uređaj će najpre morati da rashlađuje upravo taj izuzetno zagrejan vazduh.

Zato bi pre polaska trebalo otvoriti vrata ili sve prozore na minut ili dva. Još bolji efekat može se postići ako se prvih nekoliko stotina metara vozi sa spuštenim prozorima, pod uslovom da se to može učiniti bezbedno.

I proizvođači automobila savetuju da se iz vozila koje je stajalo na suncu najpre ispusti vreli vazduh, a tek zatim uključi klima-uređaj.

Uključite recirkulaciju

Foto: Octavian Lazar / Alamy / Profimedia

Kada početna toplota izađe iz kabine, prozore treba zatvoriti i pritisnuti dugme za recirkulaciju. Ono je najčešće označeno siluetom automobila i zakrivljenom strelicom koja kruži unutar nje.

U ovom režimu sistem ograničava dovod spoljašnjeg vazduha i ponovo koristi vazduh koji se već nalazi u kabini. Pošto on postaje sve hladniji, klima ne mora neprestano da rashlađuje novi, vreli vazduh koji dolazi spolja.

Zbog toga recirkulacija može da ubrza postizanje prijatne temperature, naročito tokom velikih letnjih vrućina. Manje opterećenje sistema može doprineti i efikasnijem radu klima-uređaja, koji predstavlja značajno dodatno opterećenje za motor ili bateriju vozila.

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Usmeravanje ventilacionih otvora prema gornjem delu kabine takođe može pomoći, jer se hladniji vazduh prirodno spušta.

Ne držite je stalno uključenu

Kada se unutrašnjost automobila dovoljno rashladi, preporučljivo je povremeno prebaciti sistem na dovod spoljašnjeg vazduha ili uključiti automatski režim rada, ukoliko ga automobil poseduje.

Tokom duge vožnje sa potpuno uključenom recirkulacijom, vazduh koji putnici izdišu ostaje u zatvorenom prostoru, pa nivo ugljen-dioksida može postepeno da raste. Istraživanja su pokazala da potpuna recirkulacija može dovesti do znatno većih koncentracija ugljen-dioksida, posebno kada se u vozilu nalazi više osoba.

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To ne znači da će u kabini iznenada „nestati kiseonik“, kako se ponekad tvrdi. Ipak, ustajao vazduh i povećan nivo ugljen-dioksida mogu doprineti osećaju umora, pospanosti, nelagodnosti i slabijoj koncentraciji.

Zato je na dužim putovanjima korisno povremeno uključiti dovod svežeg vazduha. Savremeni automatski sistemi to često rade bez intervencije vozača, na osnovu temperature, vlažnosti i drugih parametara.

Korisna u tunelima

Recirkulacija nije namenjena samo bržem rashlađivanju. Korisna je i tokom prolaska kroz tunele, u saobraćajnim gužvama, iza vozila koje ispušta mnogo dima ili na putevima sa velikom količinom prašine.

Ograničavanjem dovoda spoljašnjeg vazduha može se smanjiti ulazak čestica,polena i neprijatnih mirisa. Istraživanja pokazuju da recirkulacija može znatno da smanji koncentraciju finih čestica u kabini, ali rezultat zavisi od filtera, automobila, brzine ventilatora i spoljašnjeg zagađenja.

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Ipak, nakon izlaska iz tunela ili prolaska kroz zagađenu zonu, sistem bi trebalo vratiti na dotok spoljašnjeg vazduha.

Kada je treba isključiti

Tokom hladnog i vlažnog vremena recirkulacija može ubrzati zamagljivanje stakala, jer se vlaga nastala disanjem zadržava u kabini.

Ako vetrobransko staklo počne da se magli, potrebno je odmah uključiti funkciju za odmagljivanje. Kod većine vozila ovaj režim automatski uključuje klima-uređaj i dovod spoljašnjeg vazduha, jer klima isušuje vazduh i pomaže da se stakla brže razbistre.

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