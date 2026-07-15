Slušaj vest

Automobilska industrija godinama pokušava da razvije modele koji će privući različite grupe kupaca, ali kineski proizvođač ORA, deo grupacije Great Wall Motor, otišao je korak dalje. Njihov električni model Ballet Cat predstavljen je kao automobil namenjen prvenstveno ženama, ali je zbog nekih funkcija izazvao lavinu kritika, pa i optužbi za seksizam.

Inspirisan legendarnom Bubom

ORA Balet Ket izgledom ne skriva sličnost sa legendarnom Folksvagenovom Bubom. Reč je o električnom modelu koji deli osnovu sa modelom ORA Punk Cat, ali donosi drugačiji dizajn, boje i detalje namenjene, kako tvrdi proizvođač, ženskoj publici. Ipak, najveću pažnju nisu privukli retro izgled ni električni pogon, već oprema i posebni načini rada.

Električni model Ballet Cat predstavljen je kao automobil namenjen prvenstveno ženama Foto: LZJ / imago stock&people / Profimedia

Mod za vreme menstruacije

Jedna od najneobičnijih funkcija zove se Warm Man Mode, a aktivira se pritiskom na jedno dugme. Kako je preneo CarNewsChina, službeno objašnjenje jeste da se žene tokom menstruacije mogu osećati hladno i nelagodno, pa automobil automatski pojačava grejanje kako bi, prema rečima proizvođača, "zagrejao telo i um". Upravo je ta funkcija izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi ocenili da se bazira na zastarelim stereotipima.

Pregrada za šminku

Kontroverze tu ne staju. Automobil ima posebnu pregradu za šminku koju proizvođač opisuje kao "tajni prostor za žene", a iznad nje nalazi se veliko LED ogledalo sa rasvetom posebno prilagođenom šminkanju. Prema tvrdnjama proizvođača, osvetljenje je razvijeno tako da najbolje odgovara tonu kože azijskih žena i olakšava nanošenje šminke. Automobil je opremljen i kamerom za selfije koja omogućava direktno deljenje fotografija i video-zapisa na društvenim mrežama.

Osim toga, nudi i Lady Driving Mode, način rada koji uključuje adaptivni tempomat, glasovno upravljanje parkiranjem i vožnjom unazad, a sve kako bi vožnja bila jednostavnija. Mnogi su upravo tu funkciju ocenili problematičnom jer sugeriše da ženama treba posebna pomoć pri upravljanju automobilom.

Pozitivne reakcije

Nisu sve posebnosti izazvale negativne reakcije. Na primer, način rada Wind and Wave, koji u lošim vremenskim uslovima automatski uključuje svetla i brisače, zatvara prozore, prilagođava rad klimatizacije te, ako je aktiviran adaptivni tempomat, povećava razmak od vozila ispred, čini se kao pametno rešenje.

Električni model Ballet Cat predstavljen je kao automobil namenjen prvenstveno ženama Foto: Johannes Neudecker / AFP / Profimedia

Balet Ket dobio je i novi motor snage 204 KS, a koristi litijum-gvožđe-fosfatnu bateriju. Prema podacima koje je objavilo kinesko Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija (MIIT), maksimalna brzina porasla je sa 155 na 180 km/h.

Pogledajte video: Električni automobili i njihovi punjači mogu da eksplodiraju