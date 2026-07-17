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Električni automobilkoji već na prvi pogled podseća na čuvenu Folksvagenovu „bubu“ dobija novu priliku na kineskom tržištu. Kompanija Great Wall Motor pripremila je unapređenu verziju modela Ora Ballet Cat, a najveća promena ne krije se u retro dizajnu, već ispod karoserije.

Automobil zadržava zaobljenu siluetu, naglašene blatobrane, okrugle farove i brojne hromirane detalje zbog kojih ga od prvog predstavljanja prate poređenja sa klasičnim Folksvagenovim modelom. Ipak, novi podaci iz kineskog postupka homologacije pokazuju da će osveženi Ballet Cat biti znatno snažniji od dosadašnje verzije.

Foto: youtube/AutoWorld

Retro izgled ostaje gotovo netaknut

Ora Ballet Cat pojavio se na kineskom tržištu 2022. godine kao jedan od najneobičnijih modela brenda Ora. Iako izgledom priziva automobile iz šezdesetih godina, reč je o električnom petovratnom modelu dugom oko 4,4 metra, sa međuosovinskim rastojanjem od 2.750 milimetara.

Kod nove verzije nisu najavljene značajnije vizuelne izmene. Automobil i dalje ima ispupčene blatobrane, zaobljena stakla, hromirane branike i punjačke priključke smeštene u prednjim krilima. Zbog toga će razliku između starog i unapređenog modela biti gotovo nemoguće uočiti samo spolja.

Postoji i mogućnost da automobil promeni ime i postane Ora 6, čime bi se uklopio u novu strategiju označavanja modela ovog proizvođača. Ta promena još nije zvanično potvrđena, pa se u kineskim dokumentima i medijskim izveštajima pojavljuju oba naziva.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj model:

1/13 Vidi galeriju Električni automobil Ora Ballet Cat retro dizajna koji podseća na Folksvagenovu Bubu Foto: youtube/AutoWorld

Snaga povećana na 204 konjske snage

Najvažnija novina odnosi se na električni motor. Dosadašnji Ballet Cat raspolagao je sa 126 kilovata, odnosno približno 171 konjskom snagom, dok nova verzija dobija agregat snage 150 kilovata, što odgovara približno 204 KS prema evropskom načinu obračuna.

Veća snaga donosi i višu maksimalnu brzinu. Umesto dosadašnjih 155 kilometara na čas, unapređeni model moći će da dostigne 180 kilometara na čas.

Automobil će koristiti litijum-gvožđe-fosfatnu bateriju kompanije SVOLT, koja posluje u okviru GWM grupe. Kapacitet baterije i zvanična autonomija nove verzije još nisu objavljeni. Prethodni Ballet Cat nudio se sa baterijama kapaciteta 49,9 i 60,5 kilovat-sati, uz deklarisani domet od 401 do 500 kilometara prema kineskom ciklusu merenja.

Automobil projektovan posebno za žene

Ballet Cat je od početka reklamiran kao automobil namenjen prvenstveno ženama, a GWM je tu ideju preneo i na unutrašnjost. Kabina je dobila veliko osvetljeno ogledalo za šminkanje, posebne pregrade za puder i sjaj za usne, kao i ugrađenu kameru za pravljenje selfija.

Među dostupnim funkcijama nalazi se i takozvani „Lady Driving Mode“, koji prilagođava rad pojedinih sistema pomoći vozaču i održava veće rastojanje od vozila ispred. Proizvođač je ove dodatke predstavio kao način da vožnju učini udobnijom i bezbednijom, mada je takav marketinški pristup izazvao i brojne kritike.

Najviše pažnje ipak je privukao program nazvan „Warm Man Mode“.

Jednim dugmetom zagreva kabinu tokom menstrualnog ciklusa

Foto: youtube/AutoWorld

Funkcija „Warm Man Mode“ osmišljena je tako da jednim pritiskom pojača rad sistema za grejanje i klimatizaciju, kako bi se unutrašnjost vozila brzo prilagodila željenoj temperaturi.

GWM je ovu opciju promovisao kao pomoć ženama koje tokom menstrualnog ciklusa osećaju nelagodnost ili potrebu za dodatnom toplotom. Iako tehnički predstavlja samo unapred podešen režim klima-uređaja, naziv i način reklamiranja izazvali su podsmeh i rasprave o stereotipnom pristupu ženskim kupcima.

Neobična oprema nije donela veliki prodajni uspeh

Uprkos upečatljivom izgledu i brojnim funkcijama koje ga izdvajaju od konkurencije, Ballet Cat nije postao veliki tržišni hit. Prema podacima koje prenose kineski automobilski mediji, od sredine 2022. do juna 2026. godine isporučena su 8.523 primerka.

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