da li ste znali

da li ste znali

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Rukohvati smešteni iznad prozora u unutrašnjosti automobila predstavljaju element koji većina putnika koristi nesvesno. Za njih se refleksno hvata pri oštrom skretanju, vožnji kroz krivine ili kada vozač naglo ubrza. Zbog takve reakcije u svakodnevnom govoru ove ručke imaju razne šaljive nazive, a vlada opšte uverenje da je održavanje ravnoteže tokom brze vožnje njihova primarna i jedina funkcija.

Međutim, realnost je sasvim drugačija. Konstruktori vozila ih prvobitno uopšte nisu osmislili za ublažavanje straha u vožnji, već iza njih stoji znatno plemenitija inženjerska zamisao. Glavna svrha krovnih rukohvata u svakom modernom automobilu jeste olakšavanje ulaženja u kabinu i izlaženja iz nje. Oni su u prvom redu napravljeni kao nezaobilazna pomoć za:

Čemu služi ručka u automobilu iznad prozora Foto: Hazrat Bilal / Alamy / Profimedia

Starije osobe kojima je potreban čvrst oslonac kako bi se podigle sa niskih pozicija sedenja.

Trudnice i slabo pokretne osobe kojima prolazak kroz vrata i kretanje predstavlja opipljiv fizički napor.

Malu decu koja tek savladavaju pravilno i bezbedno ulaženje u visoke modele vozila ili SUV četvorotočkaše.

Osim toga, ovi elementi obezbeđuju stabilan oslonac tokom samog spuštanja na sedište ili ustajanja, pa ih mnogi vozači i putnici koriste svakog dana, a da toga uopšte nisu ni svesni.

Skrivene mogućnosti

Praktičnost ovih držača ne ogleda se samo u njihovom jednostavnom povlačenju nadole. Kod mnogih savremenih modela automobila, u samom sklopu se krije jedna izuzetno korisna opcija koja je većini vozača potpuno nepoznata.

Ako se detaljnije pogleda osnova samog rukohvata, uočava se mali plastični poklopac koji skriva šrafove kojima je ceo element pričvršćen za karoseriju. Kod brojnih modela ispod te plastike nalazi se poseban mehanizam. Kada se taj poklopac otvori ili fiksira na tačno određen način, on drži rukohvat trajno otvorenim u donjem položaju. Ovakvo rešenje pruža stalnu i čvrstu potporu osobama pre nego što uopšte zakorače u automobil, jer više ne moraju jednom rukom da povlače držač na dole dok istovremeno pokušavaju da uđu u kabinu.

Čemu služi ručka u automobilu iznad prozora Foto: Hazrat Bilal / Alamy / Profimedia

Pogrešna upotreba

Iako se u praksi često koriste u te svrhe, krovni držači nisu predviđeni da menjaju čiviluk. Veliki broj vozača na njih često kači jakne, sakoe na vešalicama ili kese iz prodavnice.

Premda većina fabričkih rukohvata na sebi ima integrisanu malu kuku za odeću, opterećivanje tog dela teškim predmetima nikako se ne preporučuje. Takve stvari pre svega smanjuju vidljivost i zaklanjaju takozvani mrtav ugao vozača. Sa druge strane, u slučaju saobraćajne nezgode i otvaranja bočnih vazdušnih zavesa, okačeni predmeti mogu poleteti kroz kabinu i izazvati teške povrede putnika.

Krovni rukohvati su odličan primer sitnih komponenti u vozilu koje se često uzimaju zdravo za gotovo. Tek kada se pažljivije analizira njihova uloga, postaje jasno koliko su dizajneri i inženjeri vodili računa o svakodnevnoj funkcionalnosti, ergonomiji i inkluzivnosti, sa ciljem da olakšaju kretanje onim grupama društva kojima je podrška najpotrebnija.

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