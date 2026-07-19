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Da li nas klima u kolima potajno truje? Ovo pitanje muči mnoge vozače tokom vrelih letnjih dana, a jedna zabrinuta čitateljka švajcarskog "Blicka" odlučila je da stane na put nagađanjima i potraži odgovor od vrhunskog stručnjaka! Njene sumnje rešio je Erih Švicer, viši stručnjak za testiranje i tehnologiju iz TCS-a (najvećeg švajcarskog auto-moto kluba koji broji preko 1,6 miliona članova).

Da li je klima u automobilu zapravo rasadnik virusa?

"Već nedeljama klima uređaj u mom automobilu radi 'punom parom' zbog paklenih vrućina. Nedavno su mi prijatelji na bazenu rekli da je klima u kolima zapravo leglo virusa. Ima li u tome istine?", upitala je zabrinuta čitateljka.

Foto: worawan konped / Alamy / Profimedia

Švicerov odgovor donosi veliko olakšanje: ukoliko redovno servisirate svoj automobil u skladu sa uputstvima proizvođača, zaista nemate razloga za brigu. Jedini izuzetak je situacija kada klima uređaj počne da smrdi - u tom slučaju, sistem mora na hitno čišćenje u servisu. Inače, zamena polen filtera prema uputstvima proizvođača automobila i servisiranje same klime na otprilike dve do tri godine sasvim su dovoljni za njeno besprekorno funkcionisanje. Naravno, ukoliko često vozite po prašnjavim predelima, poput neasfaltiranih seoskih ili makadamskih puteva, preporučuju se češći servisni intervali za filtere vazduha i kabine.

Zlatno pravilo: Koristite klimu redovno

Švicer je razbio još jedan mit i objasnio šta čitateljka može da poruči svojim prijateljima: Redovno korišćenje auto-klime zapravo pomaže u smanjenju nakupljanja bakterija i spora gljivica. Štaviše, njen rad podmazuje pokretne delove i čini zaptivke manje poroznim, što znači da se manje isušuju. Čak i u zimskim mesecima, korišćenje klime smanjuje vlažnost vazduha u kabini i tako sprečava ono dosadno magljenje stakala.

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Genijalan trik: Isključite hlađenje pre kraja vožnje

Za kraj, švajcarski stručnjak podelio je jedan zlata vredan savet: Iskoristite povremene toplije dane da uključite klimu i ventilator na najmanje deset minuta, otprilike jednom mesečno. Ono što je najvažnije - pre samog kraja putovanja, isključite funkciju hlađenja, ali ostavite ventilator da radi. Na ovaj način ćete izduvati svu preostalu vlagu iz sistema i sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa.

(Kurir.rs/ Blic/ blick.ch)

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