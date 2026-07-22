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Holivudski glumac i muzičar Vil Smit ovih dana boravi u Hrvatskoj, a jedan od vrhunaca njegove posete svakako je bio odlazak u kampus Rimac Group. Tamo ga je dočekalo iskustvo koje će, sudeći prema njegovim reakcijama, još dugo pamtiti.

Nezaboravna vožnja

Smit je seo na mesto suvozača u Rimčevu Neveru, jedan od najbržih električnih hiperautomobila na svetu, dok je za upravljačem bio lično Mate Rimac. Već pri prvom snažnom ubrzanju, uz aktivirani "lansirni sistem" (launch control), glumac nije mogao da sakrije oduševljenje. Tokom vožnje predstavio je svog domaćina rečima: "Ovo je Mate, čovek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od 2000 konjskih snaga!", dok ga je silina ubrzanja doslovno prikovala za sedište.

Drift za pamćenje

Ali, adrenalin tu nije stao. Rimac je svom slavnom gostu pokazao i šta Nevera može u kontrolisanom driftu. Automobil je ostavljao tragove spaljenih guma i oblake dima, a Smit je sve vreme mobilnim telefonom snimao prizore i glasno komentarisao ono što proživljava. Po završetku vožnje nije skrivao koliko ga je iskustvo impresioniralo.

"Nikada u životu nisam doživeo ništa slično ovome", priznao je izlazeći iz automobila.

Sudeći prema snimcima koji su podeljeni na društvenim mrežama, upravo je vožnja sa Matom Rimcem postala jedan od najupečatljivijih trenutaka njegovog boravka u Hrvatskoj.

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