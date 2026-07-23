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da li ste znali

da li ste znali

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Veliki test 12 električnih automobila pokazao je koliko zaista mogu da pređu sa jednim punjenjem i koliko se njihova potrošnja razlikuje od fabričkih podataka.

Automobili su voženi obilaznicom oko Rima sve dok baterija nije pala na pet odsto. Klima je bila podešena na 22 stepena, dok su korišćeni normalan režim vožnje i srednji nivo regenerativnog kočenja.

Najmanje troše Mercedes i Ford

Pogledajte u galeriji kako izgleda model Mercedes CLA koji je ostvario najmanju potrošnju:

1/5 Vidi galeriju Mercedes CLA Foto: Promo

Najmanju potrošnju ostvarili su Mercedes CLA i Ford Puma Gen-E – po 14 kWh na 100 kilometara. Slede Leapmotor T03 sa 14,5 i Tesla Model Y sa 14,8 kWh.

Najveća potrošnja izmerena je kod modela Kia EV5, koji je trošio 19,3 kWh na 100 kilometara.

Rezultati svih testiranih modela: BMW iX3 – potrošnja 17,6 kWh/100 km, procenjeni domet 586 km

– potrošnja 17,6 kWh/100 km, procenjeni Mercedes CLA – potrošnja 14 kWh/100 km, procenjeni domet 577 km

– potrošnja 14 kWh/100 km, procenjeni domet Tesla Model Y – potrošnja 14,8 kWh/100 km, procenjeni domet 495 km

– potrošnja 14,8 kWh/100 km, procenjeni domet Smart #5 – potrošnja 18,1 kWh/100 km, procenjeni domet 493 km

– potrošnja 18,1 kWh/100 km, procenjeni domet Volvo ES90 – potrošnja 18,7 kWh/100 km, procenjeni domet 447 km

potrošnja 18,7 kWh/100 km, procenjeni domet Kia EV5 – potrošnja 19,3 kWh/100 km, procenjeni domet 384 km

– potrošnja 19,3 kWh/100 km, procenjeni domet Mazda 6e – potrošnja 17,7 kWh/100 km, procenjeni domet 365 km

– potrošnja 17,7 kWh/100 km, procenjeni domet Renault 4 E-Tech – potrošnja 16,6 kWh/100 km, procenjeni domet 297 km

– potrošnja 16,6 kWh/100 km, procenjeni domet Ford Puma Gen-E – potrošnja 14 kWh/100 km, procenjeni domet 296 km

– potrošnja 14 kWh/100 km, procenjeni domet BYD Dolphin Surf – potrošnja 15,3 kWh/100 km, procenjeni domet 268 km

potrošnja 15,3 kWh/100 km, procenjeni domet Leapmotor T03 – potrošnja 14,5 kWh/100 km, procenjeni domet 236 km

– potrošnja 14,5 kWh/100 km, procenjeni domet Fiat Grande Panda – potrošnja 18 kWh/100 km, procenjeni domet 231 km BMW imao najveći domet

Najveći procenjeni domet ostvario je BMW iX3 – 586 kilometara. Ipak, ovaj automobil imao je i najveću bateriju na testu, kapaciteta 108,7 kWh.

Pogledajte u galeriji kako izgleda model BMW iX3:

1/8 Vidi galeriju BMW iX3 Foto: Promo

Posebno se istakao Mercedes CLA, koji je sa baterijom od 85 kWh ostvario domet od 577 kilometara, samo devet manje od BMW-a.

Tesla Model Y sa baterijom od 77 kWh imao je gotovo isti rezultat kao Smart #5, iako Smart koristi znatno veću bateriju od 94 kWh.

Rezultati slabiji od fabričkih podataka

Procenjeni domet testiranih automobila bio je u proseku 23,3 odsto manji od WLTP podataka proizvođača.

Tesla Y Foto: Tesla

Najmanje odstupanje imao je Leapmotor T03, dok je najveća razlika zabeležena kod modela Volvo ES90. Umesto deklarisana 662 kilometra, njegov procenjeni domet na ovom testu iznosio je 447 kilometara.

Rezultati pokazuju da velika baterija nije jedini uslov za dobar domet. Važnu ulogu imaju i masa automobila, aerodinamika, gume i efikasnost pogonskog sistema.

Video: Električni model Jaguara