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Gotovo svaki vozač je bar jednom ugledao kameru za brzinu pored puta, naglo pustio gas i zapitao se da li je već kasno. Odgovor zavisi od toga da li se vozilo u tom trenutku već nalazi u zoni u kojoj kamera može da izmeri brzinu.

Suprotno popularnom mišljenju, stacionarne kamere ne mere brzinu stotinama metara unapred. One imaju precizno određenu zonu merenja u kojoj registruju vozilo i beleže prekršaj.

Kamera ne meri čim je ugledate

Jedan od rasprostranjenih sistema za kontrolu brzine u Evropi, GATSO RT4, meri brzinu vozila na udaljenosti od približno 10 do 100 metara.

Foto: Kurir/D.Š.

To znači da činjenica da ste kameru primetili 300 ili 400 metara ranije ne znači da je uređaj već zabeležio vašu brzinu. Kamera reaguje tek kada vozilo uđe u područje koje je predviđeno za merenje.

Ipak, to ne znači da je bezbedno naglo kočiti neposredno pre kamere. Ako u zonu merenja uđete brže od dozvoljene brzine, uređaj će registrovati prekršaj čak i ako ste nekoliko trenutaka ranije počeli da usporavate.

Najsigurniji način da izbegnete kaznu jeste da brzinu prilagodite ograničenju, a ne da pokušavate da reagujete u poslednjem trenutku.

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Kamere nisu isto što i policijski radari

Dodatnu zabunu među vozačima pravi mešanje stacionarnih kamera, policijskih radara i laserskih uređaja.

Kamere postavljene pored puta rade u unapred određenoj zoni, dok prenosivi radari i laserski merači koje koristi policija mogu da mere brzinu sa mnogo veće udaljenosti.

Foto: Promo

Zbog toga pravilo koje važi za kameru u kućištu pored puta ne mora da važi i kada se susretnete sa policijskom kontrolom na terenu.

Ne postoji ista udaljenost između znaka i kamere

Mnogi vozači veruju da postoji tačno propisana udaljenost između znaka koji upozorava na kontrolu brzine i same kamere. Međutim, takvo univerzalno pravilo ne postoji.

Položaj znaka zavisi od vrste saobraćajnice, preglednosti puta i uslova u saobraćaju. Njegova svrha je da vozače upozori na nadzor i omogući im da na vreme prilagode brzinu.

Kamera vas neće registrovati samo zato što ste je videli u daljini, ali neće ni zanemariti prekoračenje ako u njenu zonu merenja uđete prebrzo. Zato je jedino pouzdano pravilo jednostavno: vozite u okviru ograničenja i ne oslanjajte se na kočenje u poslednjem trenutku.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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