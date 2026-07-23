da li ste znali

da li ste znali

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Na bočnoj strani zadnjih vrata automobila često se nalazi mala rupica ili prekidač koji mnogi vozači nikada ne koriste. Reč je o dečjoj sigurnosnoj bravi, čija je svrha da spreči otvaranje vrata iz kabine.

Kada je brava aktivirana, zadnja vrata ne mogu da se otvore unutrašnjom ručicom, ali ih je i dalje moguće normalno otvoriti spolja. Tako dete tokom vožnje ne može slučajno da povuče ručicu i otvori vrata.

Kako se aktivira dečja brava?

Foto: Andrew Angelov / Alamy / Profimedia

Potrebno je otvoriti zadnja vrata i na njihovoj bočnoj ivici pronaći mali otvor, najčešće označen simbolom deteta ili katanca.

Kod mnogih automobila brava se uključuje okretanjem ključa ili metalnog dela skrivenog u daljinskom upravljaču. Neki modeli umesto otvora imaju mali prekidač, dok novija vozila mogu da budu opremljena elektronskom kontrolom.

Bravu je obično potrebno uključiti zasebno na svakim zadnjim vratima. Smer okretanja može da se razlikuje, pa treba pratiti oznaku pored otvora ili proveriti uputstvo proizvođača.

Nakon aktiviranja obavezno proverite da li unutrašnja ručica više otvara vrata. Ova jednostavna zaštita korisna je i kada se na zadnjem sedištu prevoze kućni ljubimci koji bi mogli slučajno da pritisnu ili povuku ručicu.

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