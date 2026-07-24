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Električni automobili mogli bi da donesu velike promene u načinu finansiranja puteva u Kini. Dok prodaja benzina i dizela opada, država ostaje bez dela prihoda koji se godinama koristio za održavanje putne mreže, pa se kao jedno od rešenja razmatra naplata prema broju pređenih kilometara.

Takav sistem obuhvatio bi i vlasnike električnih vozila, koji ne plaćaju porez na gorivo. Visina naknade mogla bi da zavisi i od mase automobila, što znači da bi vozači najvećih i najtežih modela plaćali više.

Kineski električni automobil Foto: Gabbro / Alamy / Profimedia

Automobili u Kini postaju sve veći

Problem nije samo u sve većem broju električnih vozila, već i u njihovim dimenzijama. Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača putničkih automobila, čak 60 odsto novih modela predstavljenih tokom prve polovine 2026. bilo je duže od pet metara.

Proizvođači se sve češće okreću velikim SUV modelima i monovolumenima, kojima kupcima nude više prostora, luksuzniju opremu i veći domet. Pojedini automobili dostižu masu od gotovo tri tone, prvenstveno zbog velikih baterija i složenih električnih pogona.

Istovremeno je samo dva odsto predstavljenih modela bilo kraće od 4,5 metara. Godinu dana ranije njihov udeo iznosio je 13 odsto, što pokazuje koliko se brzo kinesko tržište udaljava od manjih i lakših vozila. Podatke je objavio „Carscoops“.

Za održavanje puteva nedostaje milijarde evra

Foto: youtube/AutoWorld

Kina je održavanje velikog dela putne mreže tradicionalno finansirala prihodima od poreza na benzin i dizel. Širenjem električnih i plug-in hibridnih vozila prodaja goriva opada, pa se smanjuje i količina novca namenjena putevima.

Procene pokazuju da zemlji za redovno održavanje i upravljanje putnom mrežom nedostaje približno polovina potrebnih sredstava. Oko 40 odsto lokalnih puteva odobrenih za popravku i dalje nema obezbeđen novac.

Godišnji manjak mogao bi da dostigne 300 milijardi juana, odnosno oko 36 milijardi evra. Problem dodatno povećava činjenica da putevima saobraća sve više veoma teških vozila.

Naknada bi zavisila od kilometraže i mase vozila

Jedno od rešenja o kojem se razmišlja jeste uvođenje naknade prema broju pređenih kilometara. Za razliku od poreza na gorivo, nju bi plaćali i vlasnici potpuno električnih automobila.

Iznos bi mogao da se određuje prema kategoriji i masi vozila. Na taj način bi veliki SUV modeli, koji više opterećuju putnu infrastrukturu, plaćali veću naknadu od manjih i lakših automobila.

Kineski električni automobil Foto: Mark Andrews / Alamy / Profimedia

Kineska pokrajina Hainan već sprovodi pilot-program u kojem se satelitska navigacija koristi za praćenje određenih vozila. Prikupljeni podaci mogli bi da posluže kao osnova za sistem naplate koji bi zavisio od pređene kilometraže i vrste automobila.

Ovakvo rešenje, međutim, otvara pitanja privatnosti vozača, preciznosti praćenja i načina čuvanja podataka. Konačna odluka o uvođenju jedinstvene naknade na nivou cele Kine još nije doneta.

Porezne olakšice već se smanjuju

Kineske vlasti istovremeno postepeno ukidaju pogodnosti kojima su godinama podsticale prodaju elektrifikovanih vozila.

Od 2026. godine poreska olakšica prilikom kupovine vozila na novu energiju prepolovljena je, a njen najveći iznos smanjen je sa 30.000 na 15.000 juana po automobilu. To znači da maksimalna ušteda sada iznosi oko 1.800 evra. Promenu poreskih pravila potvrdio je i „Reuters“.

Foto: Shutterstock

Od početka 2027. biće ukinuto i godišnje oslobođenje od poreza za plug-in hibride, električna vozila sa produživačem dometa i pojedine elektrifikovane komercijalne modele. Potpuno električni putnički automobili ipak ostaju izuzeti od tog godišnjeg nameta. Promene stupaju na snagu 1. januara 2027. godine.

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