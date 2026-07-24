da li ste videli?

da li ste videli?

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Korisnik Reddita pod imenom "Downtown_Calendars" podstakao je raspravu objavom fotografija neobičnog oštećenja na vetrobranskom staklu svog automobila. Na staklu je vidljiva gotovo savršena kružna pukotina koja okružuje netaknuti centralni deo.

"Auto je bio parkiran okrenut prema garaži. Nikada nisam video ništa slično, pa ni stručnjaci za staklo", napisao je vlasnik u objavi.

Teorije sa interneta

U raspravi se pojavio čitav niz mogućih objašnjenja, od logičnih do neobičnih. Najpopularnija teorija, sa više od sedam hiljada glasova, jeste da je na staklu ranije popravljeno manje oštećenje od kamenčića. Zbog naglih promena temperature, staklo se napreglo oko popravljenog dela i puklo u specifičnom prstenastom obliku.

Drugi su pretpostavili da je oštećenje nastalo udarcem okruglog i mekšeg predmeta, poput bejzbol ili košarkaške lopte. Spomenuta je i mogućnost fabričke greške, odnosno tačke naprezanja koja je ostala od vakuumske hvataljke korišćene tokom proizvodnje.

Osim fizikalnih objašnjenja, neki korisnici su razmatrali i mogućnost vandalizma. Nagađalo se da je neko mogao namerno da ošteti staklo koristeći ugaonu brusilicu, krunu za bušenje ili neki drugi alat. Deo učesnika u raspravi zanimalo je gde su nestali komadići stakla, dok su drugi tražili dodatne fotografije iz različitih uglova radi bolje procene štete.

Naučno objašnjenje fenomena

Iako se neka nagađanja čine malo verovatnim, nauka nudi moguće rešenje. Fenomen poznat kao "spontano pucanje stakla" nije retkost, a njegov najčešći uzrok je termalni stres. Do njega dolazi usled ekstremnih i brzih promena temperature, zbog kojih se staklo neravnomerno širi i skuplja.

Moguće je da je automobil bio izložen takvim uslovima, što je izazvalo pucanje na mestu gde je već postojalo mikroskopsko oštećenje ili fabrička greška.

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