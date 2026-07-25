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U svetu gde tehnologija napreduje brzinom svetlosti, metode kradljivaca automobila postale su sofisticiranije nego ikada. Dok vlasnici ulažu u skupe alarme i sisteme za praćenje, privatni istražitelji i stručnjaci za bezbednost upozoravaju na iznenađujuće jednostavan, gotovo banalan predmet iz domaćinstva koji može da osujeti i najmodernije lopove.

Rešenje se, naime, ne krije u skupoj tehnologiji, već u skromnoj limenoj kutiji za keks koja je dokaz da za bezbednost nije uvek potrebno izdvojiti bogatstvo, već samo malo domišljatosti.

Krađa bez traga

Moderni automobili opremljeni keyless sistemom, koji omogućava otključavanje i pokretanje vozila bez vađenja ključa iz džepa, postali su glavna meta nove generacije kriminalaca. Oni više ne moraju da razbijaju stakla ili obijaju brave. Umesto toga, koriste se takozvanim "rilej" (relay) napadom, tehnikom koja im omogućava da ukradu vozilo za manje od minuta, često bez ijednog zvučnog signala ili vidljivog oštećenja.

Metode kradljivaca automobila postale su sofisticiranije nego ikada Foto: Shutterstock

Kristofer Tomas, iskusni privatni istražitelj iz firme "UK Private Investigators", koji je sarađivao i sa bivšim lopovima kako bi razumeo njihove metode, ističe da je upravo ova metoda postala dominantna.

"Video sam automobile koji se otvaraju teniskom lopticom pritisnutom na bravu i prozore koji se spuštaju lepljivom trakom, ali ubedljivo najčešći način krađe danas jeste pojačavanje signala sa vašeg ključa do automobila", objašnjava Tomas.

Metoda funkcioniše pomoću dva uređaja koji deluju kao pojačivači. Jedan lopov sa uređajem prilazi ulaznim vratima kuće, gde vlasnici najčešće ostavljaju ključeve. Uređaj "hvata" slabi signal koji ključ neprestano emituje. Taj se signal potom bežično šalje drugom lopovu koji sa drugim uređajem stoji pored ciljanog automobila. Vozilo, primivši pojačani signal, "misli" da je ključ u neposrednoj blizini, otključava vrata i dopušta pokretanje motora pritiskom na dugme. Uređaji za ovakve napade mogu se kupiti na dark vebu za više od 17.000 evra, ali veštiji kriminalci mogu ih izraditi i sami za svega nekoliko stotina evra.

Rešenje iz kuhinjske fioke

Upravo tu na scenu stupa obična limena kutija za keks. Njena moć leži u jednostavnom fizičkom principu poznatom kao Faradejev kavez. Metalna konstrukcija kutije stvara barijeru koja blokira elektromagnetne signale, uključujući i onaj koji odašilje beskontaktni ključ. Kada ključ odložite u zatvorenu metalnu kutiju, signal ne može da prodre napolje. Kradljivci, čak i sa najmodernijim pojačivačima, jednostavno neće imati šta da "uhvate" ispred vaših vrata. Automobil neće dobiti nikakvu informaciju i ostaće sigurno zaključan.

Savremene krađe automobila pomoću dijagnostičkih uređaja Foto: Shutterstock

"Možda zvuči čudno, ali stavljanje ključeva u jednu od tih kutija sprečava emitovanje signala. Nema signala koji bi lopovi mogli da pojačaju, a bez njega je automobil znatno teže ukrasti", potvrđuje Tomas. Ovu metodu, zbog njene efikasnosti i dostupnosti, preporučuje i britanska policija kao efikasan način prevencije.

Kako biste bili sigurni da vaša kutija zaista funkcioniše, stručnjaci savetuju jednostavan test. Stavite ključ u kutiju, čvrsto je zatvorite i priđite automobilu. Ako ne možete da otključate vrata, vaša "uradi sam" zaštita je uspešna. Alternativno, kako savetuje Tomas, možete testirati kutiju i mobilnim telefonom.

"Neka vas neko pozove na mobilni, a vi ga zatim stavite u kutiju i zatvorite. Ako se veza prekine, kutija će sigurno funkcionisati i za ključeve vašeg automobila", napominje on.

Slojevita bezbednost kao najbolja odbrana

Iako je metoda sa limenom kutijom izuzetno efikasna protiv "rilej" napada, za potpunu bezbrižnost preporučuje se primena više slojeva zaštite. Na tržištu postoje specijalizovane torbice, takođe zasnovane na principu Faradejevog kaveza, koje su dizajnirane upravo za blokiranje signala. Međutim, važno je proveriti njihov kvalitet jer nisu sve jednako efikasne.

Savremene krađe automobila pomoću dijagnostičkih uređaja Foto: Profimedia

Povratak starim, proverenim metodama takođe može odvratiti lopove. Ugradnja masivne mehaničke blokade volana ili menjača zahteva dodatno vreme, alat i stvara buku, što je sve ono što kradljivci žele da izbegnu. Uz to, proverite priručnik svog vozila; neki proizvođači nude opciju privremene deaktivacije "keyless" funkcije, što može biti korisno tokom dužeg parkiranja.

Na kraju, ne treba zanemariti ni osnove. Parkiranje u garaži ili na dobro osvetljenom i prometnom mestu uvek je pametniji izbor od mračne i zabačene ulice. U eri kibernetičkih pretnji, ponekad najjednostavniji i najjeftiniji odgovori mogu biti najdelotvorniji. Limena kutija za keks dokaz je da za bezbednost nije uvek potrebno izdvojiti bogatstvo, već samo malo domišljatosti.

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