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Tokom vrelih letnjih dana vozači se suočavaju sa specifičnim izazovima, a težnja da auto uvek sija u ovom periodu može izazvati nepredviđene finansijske izdatke. Mnogi vlasnici automobila sparno vreme koriste za posetu samouslužnim, bezdodirnim perionicama, ne znajući da spoj visokih temperatura i jakih hemikalija može nepovratno da naruši lak na vozilu. Stručnjaci za detaljno čišćenje i negu vozila (detajling) skreću pažnju na tri najčešće greške pri održavanju karoserije.

Pranje zagrejane limarije izaziva oštećenja i mrlje

Najveći propust jeste pranje vozila čija je površina usijana na suncu. Nanošenje hladne vode ili aktivne pene na vrelu limariju izaziva takozvani termički šok.

Zašto ne treba prati auto na 40+ Foto: t: Elena_Alex_Ferns / Alamy / Profimedia

Osim što postoji rizik od stvaranja sitnih pukotina u laku, deterdženti i hemijska pena na vreloj površini trenutno isparavaju. Umesto da očiste nečistoću, ova hemijska sredstva stvaraju tvrdokorne tragove koje je nemoguće skinuti običnim ispiranjem, pa je često neophodno naknadno poliranje.

Savet: Pre nego što počnete sa pranjem, dodirnite haubu i uverite se da nije vruća. Sklonite automobil u hladovinu i sačekajte da se spoljašnje površine potpuno ohlade.

Hemikalije pod direktnim sunčevim zracima

Bezdodirne perionice oslanjaju se na hemijska sredstva sa visokom pH vrednošću kako bi rastvorile tvrdokornu prljavštinu bez fizičkog trljanja. Kada se ova sredstva upotrebljavaju pod direktnim suncem, njihovo delovanje postaje znatno agresivnije nego što je predviđeno. To dovodi do gubitka sjaja i matiranja laka, ali i do propadanja gumenih keder oko prozora i plastičnih lajsni.

Savet: Izbegavajte pranje u otvorenim boksovima bez nadstrešnice u sred dana. Vozilo je najpametnije prati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada nema jakog sunca.

Zašto ne treba prati auto na 40+ Foto: ako / Alamy / Profimedia

Prirodno sušenje na suncu

Znatan broj vozača odmah posle pranja seda u auto i kreće u vožnju, verujući da će strujanje vazduha samo osušiti karoseriju. Međutim, preostale kapi vode na limariji pod izravnim sunčevim zracima deluju poput malih lupa. Sunčeva svetlost koja se kroz njih prelama može spržiti lak ispod kapi. Uz to, tvrda voda kakva se koristi u perionicama ostavlja uočljive bele mrlje od kamenca koje se kasnije teško skidaju.

Savet: Po završenom pranju, uvek prebrišite automobil kvalitetnom krpom od mikrovlakana (mikrofiber) i pokupite vodu iz svih prevoja, po mogućstvu u hladovini.

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