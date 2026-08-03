da li ste znali

da li ste znali

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Kada menjaju samo dve gume, mnogi vozači veruju da novi par treba postaviti napred, posebno ako automobil ima prednji pogon. Obrazloženje deluje logično - prednji točkovi upravljaju vozilom, prenose snagu motora i podnose veliki deo opterećenja prilikom kočenja.

Ipak, stručnjaci preporučuju suprotno: ako se menjaju samo dve gume, novi par trebalo bi postaviti na zadnju osovinu. Razlog nije pogon, već stabilnost automobila, naročito tokom vožnje po mokrom i klizavom kolovozu.

Zašto baš pozadi?

Da li bolje imati dva seta guma ili izgurati godinu na univerzalnim Foto: Shutterstock

Nove gume imaju dublju šaru, bolje odvode vodu i pružaju sigurnije prianjanje od delimično istrošenih. Kada su postavljene pozadi, smanjuju mogućnost da zadnji deo automobila izgubi kontakt sa podlogom i počne nekontrolisano da proklizava.

Gubitak prianjanja na zadnjoj osovini može da dovede do zanošenja ili okretanja vozila, posebno u krivini, pri naglom promeni pravca ili tokom vožnje po kiši. Takva situacija nastaje brzo i prosečnom vozaču često je teško da je ispravi pravilnom reakcijom volana.

Važi za svaki pogon

Foto: guruXOX/Shutterstock

Vozači automobila sa prednjim pogonom često insistiraju da bolje gume budu napred. To može da poboljša vuču prednjih točkova, ali istovremeno stvara veću razliku u prianjanju između dve osovine.

Ako prednje gume dobro drže podlogu, dok istrošenije zadnje izgube prianjanje, automobil može iznenada da zanese zadnji kraj. Upravo zbog toga prednost se daje stabilnosti zadnje osovine, bez obzira na to da li vozilo ima prednji ili zadnji pogon.

Kada se istrošenije gume nalaze napred, automobil na klizavom kolovozu može da počne da „širi“ putanju u krivini. Vozač tada uglavnom ranije oseti da prednji kraj slabije reaguje i može da smanji brzinu. Zanošenje zadnjeg dela obično je naglije, pa zahteva bržu i precizniju reakciju.

Najsigurnije su četiri

Zamena samo dve gume prihvatljiva je ukoliko je preostali par i dalje u dobrom stanju, odgovarajuće dimenzije i kompatibilan sa novim. Ipak, najsigurnije rešenje je istovremena zamena sve četiri gume.

Kada su sve četiri istog modela i imaju približno jednaku dubinu šare, automobil se ujednačenije ponaša prilikom kočenja, skretanja i nagle promene pravca.

Gde staviti nove gume - napred ili pozadi Foto: RINA

Poseban oprez potreban je kod vozila sa pogonom na svim točkovima. Veća razlika u istrošenosti, dimenzijama ili obimu guma može dodatno da optereti pogonski sistem. Zato pre zamene treba proveriti uputstvo proizvođača vozila ili se posavetovati sa vulkanizerom.

Menjaju se u paru

Zamena samo jedne gume preporučuje se jedino kada nova u najvećoj mogućoj meri odgovara preostaloj gumi na istoj osovini. Potrebno je obratiti pažnju na model, dimenzije, nosivost, brzinski indeks i dubinu šare.

Različite gume na istoj osovini mogu nejednako da reaguju prilikom kočenja, prolaska kroz vodu ili iznenadnog skretanja. Zbog toga ponašanje automobila može postati nepredvidivo upravo u situacijama kada je sigurno prianjanje najpotrebnije.

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