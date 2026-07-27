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Kada klima uređaj u automobilu prestane da hladi, većina vozača odmah pomisli na kvar kompresora ili skupu popravku. Ipak, uzrok ponekad može biti mnogo jednostavniji – pregoreo osigurač, neispravan relej, loš električni kontakt ili oštećeno crevo.

Mehaničar Džo, čije je savete preneo Motor1, pokazao je nekoliko osnovnih provera koje mogu da otkriju problem pre odlaska u servis. Prvi korak, naglašava, ne bi trebalo da bude automatska dopuna klime.

Počnite od osigurača

Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Najpre treba proveriti osigurač i relej koji pripadaju klima-uređaju. Njihov položaj razlikuje se od vozila do vozila, pa je najbolje pogledati uputstvo proizvođača ili oznake na kutiji sa osiguračima.

– Najpre proverite osigurače i releje. Treba se uveriti da oba rade ispravno – objasnio je mehaničar.

On je digitalnim multimetrom proverio da li struja dolazi do sistema i da li relej pravilno radi. Takođe je pregledao električne priključke kako bi utvrdio da li je neki od njih olabavljen ili isključen.

Vozači bez iskustva mogu vizuelno proveriti osigurač i dostupne priključke, dok bi ispitivanje releja i instalacije ipak trebalo prepustiti nekome ko ume pravilno da koristi multimetar.

UV boja otkrila kvar

U automobilu koji je Džo pregledao problem nije bio ni u kompresoru ni u elektronici. UV boja, prethodno dodata rashladnom gasu, pokazala je da on izlazi kroz sitne pukotine na jednom od creva.

Foto: hirun laowisit / Panthermedia / Profimedia

Nakon pokretanja motora jasno se videlo curenje, zbog čega je oštećeno crevo moralo da bude zamenjeno. Mehaničar je naglasio da ove provere ne predstavljaju potpunu dijagnostiku, već samo brz način da se suzi potraga za kvarom. Motor1 je objavio njegov postupak provere i snimak curenja iz creva.

Prvi znaci kvara

Klima-uređaj najčešće ne prestaje da radi bez prethodnog upozorenja. Problem se može prepoznati po tome što je sistemu potrebno sve više vremena da rashladi kabinu ili iz ventilacionih otvora povremeno izlazi mlak vazduh.

Na kvar mogu da ukazuju i sledeći znaci:

klima slabije hladi dok automobil stoji u mestu;

temperatura vazduha iz ventilacionih otvora stalno se menja;

protok vazduha je slabiji nego ranije;

prilikom uključivanja klime čuje se cviljenje, zveckanje ili struganje;

ispod haube ili na delovima sistema primećuju se masni tragovi.

Cviljenje može ukazivati na problem sa remenom ili zatezačem, dok zveckanje i struganje ponekad upozoravaju na kvar remenice, ležaja ili kompresora.

Ne dopunjujte samo gas

Jedna od najčešćih grešaka jeste dopuna rashladnog gasa bez prethodne provere sistema. Automobilska klima je zatvoren sistem i ne bi trebalo redovno da „troši“ gas. Ako ga nema dovoljno da bi klima pravilno hladila, potrebno je utvrditi gde je nestao.

Foto: Octavian Lazar / Alamy / Profimedia

Curenje se može pojaviti na crevu, zaptivci, kondenzatoru, isparivaču ili nekom drugom delu sistema. Dopuna tada može privremeno da vrati hladan vazduh, ali će se problem ponoviti sve dok oštećenje ne bude pronađeno i popravljeno.

Rashladni gas ne bi trebalo samostalno ispuštati niti otvarati sistem bez odgovarajuće opreme. Takve materije mogu biti zapaljive ili opasne, u zavisnosti od vrste, pa stručnu dijagnostiku i popravku treba prepustiti servisu.

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