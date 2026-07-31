da li ste znali

da li ste znali

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Crna Honda Civic, prekrivena debelim slojem prašine, već šest godina stoji na istom mestu na aerodromu u Rio de Žaneiru. Vlasnik je automobil ostavio na parkingu Terminala 2 još 2020. godine i od tada se nije pojavio, dok je račun za parking u međuvremenu dostigao neverovatnih 180.000 brazilskih reala, odnosno oko 30.000 evra.

Priča o napuštenom automobilu privukla je pažnju brojnih svetskih medija, a misteriju dodatno produbljuje činjenica da se ovaj model nikada nije zvanično prodavao u Brazilu.

Foto: youtube/Domingo Espetacular

Ključevi ostali u automobilu

Reč je o modelu Honda Civic EX-L Coupe iz 2008. godine, proizvedenom u Kanadi. Automobil je ostao bez registarskih tablica, gume su mu potpuno ispumpane, a karoseriju su prekrili prašina i tragovi propadanja.

Ipak, najneobičniji detalj otkriven je u unutrašnjosti vozila – ključevi su ostavljeni na vozačevom sedištu. Zbog toga se pojavila pretpostavka da je vlasnik automobil napustio u žurbi, ali njegov identitet i dalje nije poznat.

Ispod haube ovog kupea nalazi se četvorocilindrični i-VTEC motor zapremine 1,8 litara, koji razvija 140 konjskih snaga.

Račun ne prestaje da raste

Foto: youtube/Domingo Espetacular

Automobil je na aerodromskom parkingu proveo najmanje 2.192 dana. Kako dnevna karta košta 82 brazilska reala, dug je narastao na približno 180.000 reala. Za taj iznos u Brazilu bi mogao da se kupi potpuno novi automobil, dok je vrednost napuštene Honde sada višestruko manja od računa za parking.

Uprkos tome, niko nije došao da preuzme vozilo, niti je kontaktirao kompaniju koja upravlja parkingom. Svakim novim danom dug postaje sve veći, pa je povratak po automobil sa finansijske strane odavno izgubio smisao.

Prešao najmanje 15.000 kilometara

Novinari brazilske emisije „Domingo Espetacular“ pokušali su da rekonstruišu put misteriozne Honde na osnovu nalepnica i dokumenata pronađenih u vozilu.

Utvrđeno je da je automobil bio registrovan u Njujorku, nakon čega je prošao kroz Belize i Gvatemalu. Parking karta iz Kabo Frija, izdata 2019. godine, pokazuje da je Honda tada već bila u brazilskoj saveznoj državi Rio de Žaneiro.

Foto: youtube/Domingo Espetacular

Godinu dana kasnije ostavljena je na aerodromu Galeao, gde se nalazi i danas. Procenjuje se da je tokom ovog neobičnog putovanja prešla više od 15.000 kilometara.

Deo trase verovatno je morala da pređe brodom, pošto između Srednje i Južne Amerike ne postoji prohodna drumska veza kroz Darijenski prolaz.

Zašto automobil ne uklone?

Iako izgleda kao da ga je vlasnik zauvek napustio, uprava parkinga ne može jednostavno da ukloni ili proda vozilo. Pošto se nalazi na privatnom parkingu, najpre je potrebno utvrditi identitet vlasnika, poslati mu zvanično obaveštenje i sprovesti propisani pravni postupak.

Kompanija zadužena za parking saopštila je da zbog brazilskog Zakona o zaštiti ličnih podataka i internih pravila ne može da objavi detalje o automobilu, njegovom vlasniku niti o eventualnim pokušajima da ga pronađe, navedeno je u reportaži brazilskog portala R7.

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