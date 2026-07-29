da li ste znali

da li ste znali

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Pojedini vozači u automobilu drže bokser, bodež ili neki drugi predmet namenjen za napad, verujući da će im poslužiti za ličnu bezbednost. Međutim, nošenje hladnog oružja na javnom mestu u Srbiji je zabranjeno, a kazne nisu male.

Prema važećem Zakonu o oružju i municiji, za ovaj prekršaj može biti izrečena novčana kazna od 20.000 do 150.000 dinara ili zatvor do 60 dana. Uz kaznu, sud može da odredi i oduzimanje pronađenog predmeta.

Šta zakon smatra hladnim oružjem

saobraćajna policija Foto: Jakov Milošević

U hladno oružje zakon izričito svrstava bokser, bodež, kamu, sablju i bajonet, kao i druge predmete čija je osnovna namena napad.

To znači da nije svaki nož, alat ili sportski rekvizit automatski hladno oružje. Zakon čak navodi da se alati ne smatraju oružjem, dok se kod drugih predmeta procenjuju njihove karakteristike, osnovna namena i okolnosti u kojima su pronađeni.

Zbog toga se ne može tvrditi da će svaka bejzbol palica pronađena u automobilu obavezno dovesti do kazne. Prava sportska palica namenjena treningu nije isto što i palica napravljena ili prilagođena za napad.

Okolnosti mogu da budu presudne

Problem može da nastane kada se predmet koji može da nanese teške povrede drži pored sedišta, ispod volana ili na drugom mestu sa kojeg se može brzo uzeti, naročito ako ne postoje okolnosti koje ukazuju na njegovu sportsku, profesionalnu ili drugu opravdanu namenu.

U svakom konkretnom slučaju policija prikuplja činjenice, dok konačnu odluku o tome da li je počinjen prekršaj donosi sud. Sam predmet zato nije jedini element koji se uzima u obzir.

Foto: Jakov Milošević

Ukoliko vozač prevozi sportsku opremu ili alat, najsigurnije je da ih drži spakovane u torbi ili kutiji i odložene u prtljažniku. Zakon ne propisuje da svaka palica ili alat obavezno moraju da budu u gepeku, ali se tako jasnije pokazuje da nisu namenjeni za neposrednu upotrebu u sukobu.

Šta je dozvoljeno za samoodbranu

Gasni, odnosno biber-sprej i uređaji za izazivanje elektrošokova pripadaju kategoriji D. Punoletne osobe mogu da ih nabavljaju, drže i nose bez posebne dozvole i prijavljivanja policiji.

Maloletnici stariji od 16 godina mogu da nose gasni sprej, ali ne i elektrošoker. Njihova upotreba ipak mora da bude opravdana nužnom odbranom, jer zakonito posedovanje ne znači da se ova sredstva smeju koristiti bez razloga.

Video: Emisija "Auto"