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Prilikom kupovine automobila cena nije jedino što vozači uzimaju u obzir. Troškovi održavanja, potrošnja, pouzdanost i praktičnost često tek nakon nekoliko meseci pokažu da li je neki model zaista bio dobar izbor.

Upravo zbog toga je u najnovijem istraživanju Driver Power više od 100.000 vlasnika automobila iz Velike Britanije ocenjivalo modele prema odnosu cene i onoga što pružaju. Rezultate istraživanja objavio je automobilski portal Carwow, a prvo mesto pripalo je modelu MG HS.

MG HS na vrhu

MG HS HIBRID Foto: ROBO HUBAČ / News and Media / Profimedia

SUV kinesko-britanskog brenda MG dostupan je sa benzinskim, hibridnim i plug-in hibridnim pogonom. Vlasnici su ga posebno pohvalili zbog prostrane kabine, bogate opreme, udobnosti i pristupačne cene.

U istraživanju Driver Power dobio je ocenu od 92,86 odsto u kategoriji vrednosti za uloženi novac. Osvojio je i najviše ocene za niske troškove servisiranja, prostor za noge na zadnjim sedištima i karakteristike prilagođene porodicama sa decom.

Ipak, nije bez mana. Vozači nisu naročito zadovoljni jednostavnošću korišćenja komandi i multimedijalnog sistema, dok su vožnja i potrošnja goriva dobile slabije ocene.

– Ovaj SUV nudi mnogo prostora, bogatu opremu i dostupan je u plug-in hibridnoj verziji sa odličnim električnim dometom. S druge strane, nije naročito zabavan za vožnju, a multimedijalni sistem ume da bude komplikovan za korišćenje. Ipak, to nije sprečilo vlasnike da ga ocene kao automobil koji pruža izuzetnu vrednost za uloženi novac – navodi Carwow.

Dačija zauzela dva mesta

Foto: Dacia

Odmah iza modela MG HS našla su se dva automobila rumunske Dačije.

Drugo mesto pripalo je Sanderu, koji je dobio ocenu od 92,1 odsto za odnos cene i kvaliteta. Vlasnici su pohvalili njegovu prostranost, praktičnost, jednostavnost i niske troškove korišćenja.

Kao najveće mane izdvojeni su skromnija tehnološka oprema, kvalitet pojedinih materijala i prilično jednostavna osnovna verzija.

Treću poziciju zauzeo je Duster. Ovaj SUV ocenjen je kao pristupačan i praktičan porodični automobil koji se dobro snalazi i van asfalta. Ipak, vlasnici su mu zamerili bučniji motor, skromniji kvalitet enterijera i multimedijalni sistem, kao i to što nije dostupan u plug-in hibridnoj verziji.

Deset najboljih modela

Foto: Dacia

Prema oceni vlasnika, najbolji odnos cene, kvaliteta i troškova korišćenja nude:

MG HS Dacia Sandero Dacia Duster Hyundai i10 Tesla Model 3 Vauxhall Grandland MG4 Renault Clio BMW Serije 3 Ford Focus

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