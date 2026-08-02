Ovo je automobil koji pruža najviše za uloženi novac: Iza njega dva jeftinija modela
Prilikom kupovine automobila cena nije jedino što vozači uzimaju u obzir. Troškovi održavanja, potrošnja, pouzdanost i praktičnost često tek nakon nekoliko meseci pokažu da li je neki model zaista bio dobar izbor.
Upravo zbog toga je u najnovijem istraživanju Driver Power više od 100.000 vlasnika automobila iz Velike Britanije ocenjivalo modele prema odnosu cene i onoga što pružaju. Rezultate istraživanja objavio je automobilski portal Carwow, a prvo mesto pripalo je modelu MG HS.
MG HS na vrhu
SUV kinesko-britanskog brenda MG dostupan je sa benzinskim, hibridnim i plug-in hibridnim pogonom. Vlasnici su ga posebno pohvalili zbog prostrane kabine, bogate opreme, udobnosti i pristupačne cene.
U istraživanju Driver Power dobio je ocenu od 92,86 odsto u kategoriji vrednosti za uloženi novac. Osvojio je i najviše ocene za niske troškove servisiranja, prostor za noge na zadnjim sedištima i karakteristike prilagođene porodicama sa decom.
Ipak, nije bez mana. Vozači nisu naročito zadovoljni jednostavnošću korišćenja komandi i multimedijalnog sistema, dok su vožnja i potrošnja goriva dobile slabije ocene.
– Ovaj SUV nudi mnogo prostora, bogatu opremu i dostupan je u plug-in hibridnoj verziji sa odličnim električnim dometom. S druge strane, nije naročito zabavan za vožnju, a multimedijalni sistem ume da bude komplikovan za korišćenje. Ipak, to nije sprečilo vlasnike da ga ocene kao automobil koji pruža izuzetnu vrednost za uloženi novac – navodi Carwow.
Dačija zauzela dva mesta
Odmah iza modela MG HS našla su se dva automobila rumunske Dačije.
Drugo mesto pripalo je Sanderu, koji je dobio ocenu od 92,1 odsto za odnos cene i kvaliteta. Vlasnici su pohvalili njegovu prostranost, praktičnost, jednostavnost i niske troškove korišćenja.
Kao najveće mane izdvojeni su skromnija tehnološka oprema, kvalitet pojedinih materijala i prilično jednostavna osnovna verzija.
Treću poziciju zauzeo je Duster. Ovaj SUV ocenjen je kao pristupačan i praktičan porodični automobil koji se dobro snalazi i van asfalta. Ipak, vlasnici su mu zamerili bučniji motor, skromniji kvalitet enterijera i multimedijalni sistem, kao i to što nije dostupan u plug-in hibridnoj verziji.
Deset najboljih modela
Prema oceni vlasnika, najbolji odnos cene, kvaliteta i troškova korišćenja nude:
- MG HS
- Dacia Sandero
- Dacia Duster
- Hyundai i10
- Tesla Model 3
- Vauxhall Grandland
- MG4
- Renault Clio
- BMW Serije 3
- Ford Focus
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