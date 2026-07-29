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Bela krpa ili peškir na spoljašnjem retrovizoruzaustavljenog ili pokretnog automobila: Šta to znači? Ova praksa je poznata širom sveta, u SAD, na primer, nije potrebno stavljati peškir na njega, bilo koja bela krpa će biti dobar znak.

To nije znak raspoznavanja svatova, to je poruka drugim vozačima i saobraćajnoj policiji. To znači da vozilo nije napušteno pored puta, već da se pokvarilo, a vozač je privremeno odsutan da bi pronašao rešenje, pa će se vratiti da ga pomeri.

Međutim, takvo obeležavanje može imati različita značenja u SAD ili u Evropi. Na nekim mestima može značiti da je vozač ili jedan od putnika imao zdravstveni problem i bio je primoran da se zaustavi na toj lokaciji.

Ako se vozilo kreće, na primer, a ne miruje, bela tkanina je namenjena da obavesti druge učesnike u saobraćaju da vozač prevozi nekoga kome je potrebna hitna medicinska pomoć. Kada se postavi na vidljivo mesto, kao što je retrovizor, takav automobil bi trebalo da ima prvenstvo prolaza ako su drugi učesnici u saobraćaju svesni ovog znaka. Stariji vozači u našoj zemlji takođe pamte ovu praksu.

Ovo je uobičajeno, na primer, u zemljama poput Španije, ako vozilo prevozi bolesnu osobu kao ambulantno vozilo. Ovo je takođe navedeno u zakonu.

Na ovaj način drugi učesnici u saobraćaju mogu da reaguju na hitnu situaciju. Naravno, osoba za volanom mora poštovati saobraćajna pravila i saobraćajne signale. Nema izuzetka kada se ponaša kao improvizovano ambulantno vozilo.

U krajnjoj liniji, peškir ili bela tkanina na retrovizoru ili mahanje njome kroz prozor je više običaj nego univerzalno priznat znak. Istorijski gledano, datira iz 1950-ih, kada nije bilo mobilnih telefona. Vozači koji bi se pokvarili na autoputu ostavljali bi beli šal ili peškir na svom automobilu kako bi policija i patrole znale da je vozilu potrebna pomoć i da nije napušteno, praksa koja se održala do danas, posebno u Sjedinjenim Državama...

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