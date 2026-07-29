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Snimak automobila koji je uspeo da ostane u voznom stanju nakon balističkog udara obišao je planetu. Iako je raketa pala u njegovoj neposrednoj blizini i nanela mu veliku štetu, pogonski agregat je proradio bez ikakvih smetnji, omogućivši vozilu da se sopstvenim pogonom udalji sa mesta nesreće.

Vozilo se nalazilo nedaleko od tačke u kojoj je eksplodirao balistički projektil. Tokom same detonacije automobil je bio ugašen i parkiran, a u kabini nije bilo nikoga. Silovit udarni talas i brojni geleri zadali su teška oštećenja konstrukciji. Na zabeleženim kadrovima jasno se uočavaju iskrivljeni noseći stubovi i deformisana limarija, delimično propao krov, sva razbijena stakla, kao i enterijer u potpunosti prekriven prašinom i krhotinama.

Pogledajte u galeriji kako izgleda automobil nakon udara:

1/8 Vidi galeriju Automobil preživeo udar balističke rakete Foto: Printscreen/YouTube/EMG Group

Motor proradio bez oklevanja

Najveće zaprepašćenje usledilo je u trenutku kada je vozač ušao u kabinu i aktivirao taster za paljenje.Motor je startovao iz prvog pokušaja i nastavio potpuno stabilno da radi u praznom hodu. Vozač je potom ubacio u stepen prenosa i odvezao automobil sa mesta udara. Na digitalnoj kontrolnoj tabli očekivano se pojavio niz upozorenja na kvarove, što je sasvim razumljiva posledica razaranja koje je vozilo pretrpelo.

Sačuvana funkcionalnost elektronskih sistema

Detaljniji pregled pokazao je da je znatan deo elektronske opreme preživeo silovitu eksploziju. Ekrani u unutrašnjosti proradili su bez zastoja i uredno reagovali na dodir, sistem za klimatizaciju je nastavio sa radom, električne komande za podešavanje sedišta ostale su ispravne, a radila je i spoljašnja svetlosna grupa. Jedina komponenta koja nije bila u funkciji jeste hed-ap displej, iz prostog razloga što je vetrobransko staklo na kojem se prikazuju podaci u potpunosti uništeno.

Veliko interesovanje na društvenim mrežama

Objavljeni video ubrzo je postao izuzetno popularan na mreži i izazvao mnoštvo reakcija. Veliki broj korisnika ocenio je da ovaj primer jasno demonstrira otpornost savremenih automobila u najtežim okolnostima, uprkos čestim tvrdnjama da su previše osetljivi zbog obimne elektronike.

I pored toga što je auto ostao pokretan, strukturna i estetska oštećenja na karoseriji toliko su obimna da će stručnjaci morati da obave detaljan pregled pre nego što procene da li se vozilo uopšte može bezbedno vratiti u saobraćaj.

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