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Vlasnici pojedinih Volkswagenovih modela sa benzinskim motorima i manuelnim menjačem mogli bi da se suoče sa kvarom zbog kojeg automobil iznenada ostaje nepokretan, upozorio je mehaničar iz ovlašćenog servisa „Autoappennino“ u italijanskom mestu Rioveđo.

On tvrdi da je u radionicu već stiglo nekoliko automobila sa potpuno istim problemom, zbog čega sumnja da nije reč o izolovanim slučajevima.

Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

– Tri od tri Volkswagena. Predviđam da će svi koji voze benzinski Polo, Taigo, a verovatno i T-Roc sa manuelnim menjačem, između 60.000 i 80.000 kilometara ostati na putu. Ovo je već šesti automobil sa istim problemom – rekao je u snimku objavljenom na Instagramu.

Pedala kvačila ostaje na podu

Prema njegovim rečima, problem izaziva pomoćni cilindar kvačila, odnosno mali deo smešten iznad menjača. Kada on otkaže, pedala nakon pritiskanja ostaje na podu i više se ne vraća u početni položaj.

Vozač tada ne može pravilno da koristi kvačilo niti da menja brzine, pa automobil praktično postaje neupotrebljiv.

Foto: ponsulak kunsub / Alamy / Profimedia

– U tom trenutku automobil ostaje nepokretan – objasnio je mehaničar.

Najveći problem je što kvar može da se pojavi iznenada, bez dovoljno vremena da vlasnik reaguje i odveze automobil do servisa.

U radionicu stigli šlepom

Italijanski serviser tvrdi da su gotovo sva vozila sa ovim kvarom dopremljena uz pomoć šlep-službe. Među automobilima na kojima je zabeležio isti problem našlo se i službeno vozilo radionice.

– Jedan je dovezen šlepom, drugi takođe, a treći je naš službeni automobil. Ubacio sam u prvu brzinu, pritisnuo kvačilo i pedala je jednostavno ostala dole – ispričao je.

Foto: Kurir

Zbog broja sličnih slučajeva pozvao je nemačkog proizvođača da ispita da li je problem prisutan na većem broju primeraka.

– Molim Volkswagen da ozbiljno pogleda ovaj problem. Ljudi ostaju nasred puta zbog jednog plastičnog dela – poručio je.

Volkswagen nije objavio opoziv

Volkswagen za sada nije potvrdio da pomenuti modeli imaju serijski problem sa pomoćnim cilindrom kvačila, niti je objavljen zvanični opoziv povezan sa ovim kvarom.

Na zvaničnoj Volkswagenovoj stranici sa aktuelnim servisnim kampanjama trenutno se ne navodi opoziv modela Polo, Taigo i T-Roc zbog ovog dela.

Ipak, postoje i iskustva pojedinih vlasnika koji su prijavljivali da se pedala kvačila ne vraća pravilno, kao i probleme sa cilindrom i hidrauličnim sistemom kvačila. To samo po sebi nije dokaz fabričke greške, ali predstavlja razlog da vozači ne ignorišu prve simptome.

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