na kom ste vi mestu

na kom ste vi mestu

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Automobil koji vozimo često povezujemo sa ukusom, stilom života ili praktičnim potrebama, ali jedno britansko istraživanje pokušalo je da pronađe i vezu između izbora vozila i rezultata na testovima inteligencije.

Kompanija Scrap Car Comparison, u saradnji sa istraživačkom kućom Censuswide, analizirala je 2.024 vozača iz Velike Britanije. Učesnici su rešavali testove inteligencije, a njihovi rezultati potom su upoređeni sa markama automobila koje poseduju.

Škoda na čelu liste, Land Rover na začelju

Prema objavljenim rezultatima, najviše prosečne rezultate imali su vozači automobila marke Škoda, čiji je prosečni IQ iznosio 99.Na drugom mestu našli su se vlasnici Suzukija sa prosekom 98.09, dok su treće mesto zauzeli vozači Pežoa sa rezultatom 97,79.

Najviše prosečne rezultate imali su vozači automobila marke Škoda Foto: Shutterstock

Među markama sa višim prosečnim rezultatima našli su se i Mini (97.41), Mazda (95.91), Tojota (95.76), Opel/Voksbol (95.11), Mercedes-Benz (94.74), Nisan i Seat (po 94.71). Na drugom kraju liste našli su se vlasnici Land Rovera sa prosekom 88.58, zatim Fijata sa 90.14 i BMV-a sa 91.68. Ipak, svi navedeni rezultati i dalje se nalaze unutar raspona koji se smatra prosečnim nivoom inteligencije.

Uticaj vrste pogona, boje i ograda stručnjaka

Istraživanje je pokazalo i razlike prema vrsti pogona. Najviše rezultate imali su vozači automobila sa benzinskim motorima, zatim vlasnici hibrida, dizelaša i električnih vozila. Kada je reč o bojama, među vozačima sa najvišim rezultatima najčešće su se pojavljivali beli, sivi i crveni automobili.

Na drugom kraju liste našli su se vlasnici Land Rovera Foto: Lend Rover

Stručnjaci ipak upozoravaju da se ovakvi podaci ne mogu koristiti kao pravilo. Izbor automobila zavisi od brojnih faktora, poput finansijskih mogućnosti, potreba, navika i ličnog ukusa, a istraživanje je sprovedeno samo među vozačima u Velikoj Britaniji.

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