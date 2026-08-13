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Automobil ostavljen na jakom suncu za veoma kratko vreme može da se pretvori u „rernu“, pa temperatura u kabini postaje ne samo neprijatna već i opasna. Mnogi zato veruju da boja vozila ima presudnu ulogu, dok se kao zaštita najčešće koriste različiti štitnici za vetrobransko staklo.

Nemački auto-klub ADAC proverio je koliko boja karoserije zaista utiče na zagrevanje automobila, ali i koja zaštita od sunca daje najbolje rezultate.

Crni automobil jeste topliji, ali razlika u kabini nije velika

Kako se pravilno postavlja zaštitna folija na šoferšajbni Foto: allOver - Collection 066, allOver images / Alamy / Profimedia

Rezultati testa potvrdili su da se površina tamnog vozila mnogo više zagreva. Temperatura karoserije crnog automobila dostigla je čak 65 stepeni, dok je na belom vozilu izmereno 44 stepena.

Međutim, kada je analizirana temperatura unutar automobila, razlika je bila znatno manja nego što bi se očekivalo. Kabina crnog vozila bila je toplija za svega pet stepeni.

To pokazuje da svetla boja karoserije može donekle da ublaži zagrevanje, ali sama po sebi ne može da spreči da temperatura u parkiranom automobilu dostigne opasno visok nivo.

Unutrašnji štitnik nema veliki efekat

ADAC je ispitao i koliko pomažu štitnici koji se postavljaju sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla. U automobilu bez zaštite izmerena su 53 stepena, dok je u vozilu sa unutrašnjim štitnikom temperatura bila niža za samo četiri stepena.

Problem je u tome što sunčevi zraci najpre prolaze kroz staklo i tek onda dolaze do štitnika. Da bi ovakva zaštita bila delotvornija, morala bi da pokrije gotovo celu površinu vetrobrana, što je u praksi teško izvesti.

Spoljna zaštita daje bolje rezultate

Kako se pravilno postavlja zaštitna folija na šoferšajbni Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Profimedia

Znatno efikasnijim pokazao se štitnik postavljen sa spoljne strane vetrobranskog stakla. On sprečava da sunčevi zraci uopšte prodru kroz staklo, pa je temperatura u kabini bila niža za osam stepeni u odnosu na automobil bez zaštite.

Najbolji rezultat postignut je potpunom prekrivkom za vozilo. Kada je automobil bio zaštićen preko cele karoserije, unutrašnjost je ostala hladnija za deset stepeni.

Koliko pomažu zatamnjena stakla?

Zatamnjena bočna stakla iza B-stuba smanjila su ukupnu temperaturu u kabini za svega dva stepena. Ipak, putnicima na zadnjem sedištu pružila su znatno veću zaštitu.

Foto: Elena Nazarova / Alamy / Profimedia

Na zadnjem delu automobila bez zatamnjenih stakala izmereno je 57 stepeni, dok je u vozilu sa zatamnjenim staklima temperatura bila 48 stepeni.

Peškir preko volana može sprečiti opekotine

Beli peškir postavljen preko volana neće primetno rashladiti unutrašnjost automobila, ali može da spreči da se upravljač previše zagreje. To je naročito važno jer vreli volan, ručica menjača i metalni delovi sigurnosnog pojasa mogu izazvati opekotine.

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