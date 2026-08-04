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Vraćanje kilometraže i dalje predstavlja najčešću prevaru pri kupovini polovnih automobila na našem tržištu. Stvarna pohabanost vozila može se lakše uočiti jednostavnim testom na šarkama vozačevih vrata, delu koji preprodavci gotovo nikada ne menjaju.

Digitalni brojači danas se lako reprogramiraju pomoću računara za svega nekoliko minuta. Prodavci potom dubinski očiste enterijer i poliraju lak kako bi vozilo delovalo očuvano, ali mehaničko trošenje ne mogu sakriti.

Vozačeva vrata trpe najveće opterećenje tokom godina korišćenja, posebno kod automobila koji su služili kao taksi ili službena vozila. Svaki ulazak i izlazak iz kabine postepeno haba šarke vozačevih vrata, stvarajući luft koji je nemoguće maskirati hemijskim čišćenjem.

Kako uraditi brzi test na placu

Test ne zahteva nikakav alat i traje svega nekoliko sekundi. Otvorite vozačeva vrata do pola, uhvatite ih čvrsto za donju ivicu i lagano ih povucite prema gore.

Vraćanje kilometraže može se lako otkriti Foto: Profimedia

Ako osetite da vrata klimaju, propadaju ili imaju luft u šarkama, auto iza sebe ima ogromnu kilometražu. Kod vozila koja zaista imaju malu kilometražu šarke moraju ostati potpuno fiksne i stabilne.

Ostali znakovi koji odaju prevaru

Pohabane šarke obično prati i stanje u samoj kabini. Izlizan volan, sjajna ručica menjača, udubljeno vozačevo sedište i oguljene kvake jasni su pokazatelji da je vozilo prešlo stotine hiljada kilometara.

Amatersko vraćanje sata često ostavlja i fizičke tragove u kabini. Ogrebotine na spojevima plastike oko kontrolne table ili labavi vijci sugerišu da je neko fizički skidao tablu radi manipulacije.

Kupci bi uvek trebalo da uporede stanje vozila sa servisnom dokumentacijom i računima. Svaka nelogičnost u dokumentima, poput zamene zupčastog kaiša na većoj kilometraži od one koja trenutno piše na satovima, definitivan je znak za odustajanje od kupovine.

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