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Visoka cena i najnovija godina proizvodnje ne garantuju da će automobil biti kvalitetan i pouzdan. To tvrdi iskusni mehaničarHuan Hoze Ebenezer, koji smatra da pojedini stariji modeli mogu bez problema da nadmaše savremena vozila, naročito kada je reč o izradi, motorima i udobnosti.

Kao jedan od najboljih primera izdvojio je Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine. Reč je o luksuznoj limuzini koja je i pre više od dve decenije nudila tehnologiju i opremu kakva se ni danas ne podrazumeva u svakom novom automobilu.

Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine Foto: HARRY MELCHERT / AFP / Profimedia

„Zašto svi misle da dobar automobil mora da bude nov? Ovo je Mercedes S klase, S500, vrh ponude iz vremena kada je Mercedes automobile pravio bez kompromisa“, rekao je Ebenezer u snimku objavljenom na TikToku.

Motor koji je stekao reputaciju pouzdanog

Mehaničar je posebno pohvalio snažni benzinski V8 motor, koji je, prema njegovom iskustvu, sposoban da pređe veliki broj kilometara ukoliko se pravilno održava.

„To je motor koji se pokazao izuzetno pouzdanim. Naravno, nijedan automobil nije savršen, pa ni ovaj“, objasnio je.

Ipak, potencijalnim kupcima savetuje da obrate pažnju na elektroniku. Kako navodi, pojedine upravljačke jedinice mogu da budu izložene zagrevanju, što vremenom može da dovede do povremenih kvarova.

Elektronski sistem ovog modela složeniji je nego kod starijih Mercedesovih automobila, pa popravke mogu zahtevati više znanja i novca. Ebenezer, međutim, smatra da ti nedostaci ne mogu da ponište kvalitet motora, završne obrade i osećaj koji S500 pruža tokom vožnje.

Foto: Carpix / Alamy / Profimedia

Oprema koja je i danas luksuz

Mercedes S500 iz tog perioda bio je namenjen kupcima koji nisu želeli da prave kompromise kada je reč o udobnosti. Zato je opremljen brojnim rešenjima koja su početkom dvehiljaditih delovala gotovo futuristički.

Među njima su vrata sa sistemom automatskog privlačenja, koja nije potrebno snažno zalupiti. Dovoljno je da ih vozač ili putnik blago prisloni, nakon čega ih mehanizam sam zatvara.

Posebnu pažnju privlače i sedišta koja se prilagođavaju kretanju automobila. Prilikom prolaska kroz krivinu bočni delovi sedišta pružaju dodatnu potporu telu, čime se smanjuje pomeranje vozača i putnika.

Takva oprema ni danas nije dostupna u svakom automobilu, već je uglavnom rezervisana za najskuplje pakete luksuznih modela.

Star automobil ne znači i loš automobil

Ebenezerov savet ne znači da bi svaki vozač trebalo da kupi Mercedes star dve decenije. Luksuzni polovni automobili mogu da donesu visoke troškove održavanja, naročito ukoliko prethodni vlasnici nisu redovno obavljali servise.

Pre kupovine potrebno je detaljno proveriti motor, menjač, vešanje, elektroniku i servisnu istoriju. Posebno je važno utvrditi da li su raniji kvarovi popravljani kvalitetnim delovima i kod stručnih majstora.

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