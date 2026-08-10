da li ste znali

da li ste znali

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Gotovo svaki vozač koji češće putuje auto-putem bar jednom je primetio veliku plavu tablu sa belim slovima TIR na kamionu. Ova oznaka toliko je ušla u svakodnevni govor da se kod nas reč „tir“ često koristi kao sinonim za veliki kamion ili šleper.

Međutim, TIR zapravo nije naziv za određenu vrstu teretnog vozila. Reč je o međunarodnom carinskom sistemu koji omogućava da roba jednostavnije i brže prolazi kroz više država, bez ponavljanja kompletne carinske procedure na svakoj granici.

Skraćenica TIR potiče od francuskog izraza „Transports Internationaux Routiers“, odnosno međunarodni drumski transport. Sistem je nastao kako bi se olakšao prekogranični prevoz robe, smanjilo zadržavanje kamiona i pojednostavile formalnosti koje prate međunarodni transport.

Šta govori plava tabla

Foto: Nano Calvo / VWPics / Profimedia

Kada se oznaka TIR nalazi na kamionu, ona pokazuje da se prevoz robe obavlja u okviru posebne međunarodne carinske procedure.

Jedan od najvažnijih elemenata ovog sistema jeste TIR karnet, dokument koji prati robu tokom transporta kroz države koje učestvuju u sistemu.

Suština je u tome da teret ne mora iznova da prolazi kroz kompletnu carinsku proceduru svaki put kada kamion pređe novu državnu granicu.

Roba se na početku puta prijavljuje carini, a nakon kontrole tovarni prostor može biti zatvoren carinskom plombom. Kamion zatim nastavlja put kroz tranzitne zemlje, gde se prvenstveno proveravaju dokumentacija i stanje plombi.

Ako je sve uredno i nema razloga za dodatnu kontrolu, teret ne mora svaki put da bude istovaren, otvaran i ponovo detaljno pregledan.

Manje čekanja na granicama

Upravo tu leži najveća prednost TIR sistema. Međunarodni transport često podrazumeva prolazak kroz nekoliko država, pa bi ponavljanje kompletnih carinskih procedura na svakoj granici moglo znatno da produži putovanje.

Svaki dodatni sat čekanja znači veće troškove za prevoznike, kasniju isporuku robe, veću potrošnju goriva i komplikovaniju organizaciju transporta.

TIR procedura zato omogućava da se carinske formalnosti pojednostave, dok se bezbednost robe održava pomoću dokumenata, carinskih plombi i sistema međunarodnih garancija.

To ipak ne znači da kamion sa oznakom TIR nikada ne može biti pregledan tokom puta. Carinski organi imaju pravo da sprovedu dodatnu kontrolu kada za to postoji opravdan razlog.

Ne sme uvek da stoji

Zanimljivo je da poznata plava tabla nije obična oznaka koju vozač može stalno da drži na kamionu.

Kada se transport zaista obavlja prema TIR proceduri, oznake se postavljaju na prednji i zadnji deo vozila kako bi carinskim službama bilo jasno u kom režimu kamion prevozi robu.

EES sistem ulaska u EU pravi ozbiljne probleme vozačima kamiona Foto: Marina Lopičić

Kada vozilo ne učestvuje u TIR transportu, oznaka ne bi trebalo da bude vidljivo istaknuta kao da je procedura i dalje u toku. Tabla se tada uklanja, prekriva, okreće ili sklapa.

U svakodnevnom govoru, međutim, značenje ove skraćenice odavno se proširilo. Zato nije neobično čuti da neko svaki veliki kamion naziva „tirom“, iako vozilo možda u tom trenutku nema nikakve veze sa TIR procedurom.

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