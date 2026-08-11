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Ševrolet Kamaro iz 2011. godine gotovo četiri godine ležao je na dnu reke Ohajo. Kada je njegov zarđali 6,2-litarski V8 motor konačno završio u radionici, činilo se da će rastavljanje biti samo potvrda onoga što je već bilo očigledno – da od njega nije ostalo ništa osim gomile metala za otpad.

Međutim, iskusnog mehaničara Erika, poznatog po Jutjub kanalu „I Do Cars“, u unutrašnjosti agregata sačekala su dva iznenađenja. Prvo je pokazalo koliko motorno ulje može da zaštiti metal, a drugo je otvorilo pitanje da li je automobil zaista slučajno završio u reci.

Rđa samo spolja

Foto: youtube/ I Do Cars

Godine provedene pod vodom ostavile su ozbiljne posledice. Spoljašnjost motora bila je prekrivena korozijom, pojedini delovi potpuno su propali, a svaki naredni korak rastavljanja zahtevao je mnogo strpljenja.

Ipak, ispod zarđale površine slika nije bila onakva kakvu je Erik očekivao. Tamo gde se zadržao sloj motornog ulja, metalne komponente bile su delimično zaštićene od vode. Upravo je uljni film usporio proces korozije i sačuvao pojedine delove znatno bolje nego što bi se moglo pretpostaviti posle višegodišnjeg boravka na rečnom dnu.

Najveće iznenađenje bila je radilica. Mehaničar je procenio da bi ona, uprkos svemu što je pretrpela, mogla da bude obnovljena i ponovo upotrebljena. Međutim, jedan drugi detalj ubrzo je potisnuo priču o neverovatno očuvanim delovima u drugi plan.

Čudan trag u motoru

Erik je prilikom pregleda ventilskog mehanizma otkrio da nedostaje jedna potisna šipka. Istovremeno, odgovarajuća klackalica ventila nije imala očekivanu napetost. Takav nedostatak nije mogao da bude jednostavno pripisan vodi, rđi ili dugom stajanju automobila.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao motor nakion otvaranja:

1/7 Vidi galeriju Zarđali V8 motor Ševrolet Kamara izvučenog iz reke Ohajo posle četiri godine Foto: youtube/ I Do Cars

Pojavila se mogućnost da je Kamaro imao ozbiljan problem i pre nego što je potopljen. Mehaničar je pretpostavio da je možda došlo do kvara podizača ventila, koji može da izazove neprijatno lupkanje motora i zahteva skup popravak.

Prema njegovoj teoriji, neko je mogao namerno da ukloni potisnu šipku kako bi problematični ventil prestao da stvara buku. Automobil bi i dalje mogao da se kreće, ali motor ne bi radio pravilno jer u jednom cilindru ne bi dolazilo do sagorevanja.

Sumnju je pojačao još jedan trag. Poklopac ventila skinut je neobično lako, što je ukazivalo na mogućnost da je neko već otvarao motor pre nego što je Kamaro završio pod vodom.

Krađa i osiguranje

Prava misterija počela je tek kada su tragovi iz motora povezani sa istorijom vozila. Prema podacima iz izveštaja kompanije Karfaks, koje prenosi „Autoblog“, istog dana navodno su zabeleženi prijava krađe i isplata osiguranja.

Erik je zato izneo teoriju da je vlasnik možda želeo da izbegne skup popravak. Prema njegovoj pretpostavci, automobil je mogao da bude prijavljen kao ukraden, a potom namerno odvezen u reku kako bi bio proglašen potpuno uništenim.

Ovakav scenario zvuči poput zapleta kriminalističkog filma, ali nije potvrđen. Reč je isključivo o sumnji koju je mehaničar izneo na osnovu nedostajućeg dela, tragova ranijeg otvaranja motora i podataka o osiguranju. Nema dokaza da je Kamaro zaista namerno potopljen.

Ulje sprečilo propadanje

Foto: youtube/ I Do Cars

Rastavljanje motora ipak je pružilo zanimljiv odgovor na pitanje kako su pojedine komponente preživele gotovo četiri godine pod vodom. Zaštitni sloj ulja sprečio je neposredan kontakt dela metala sa vodom i tako usporio njegovo propadanje.

Važnu ulogu mogao je da ima i trenutak u kojem je automobil potopljen. Kada ugašen motor završi pod vodom, šteta se razvija drugačije nego kada agregat tokom rada usisa veliku količinu vode.

U tom slučaju može da dođe do hidrauličkog udara. Pošto voda praktično ne može da se sabije poput mešavine vazduha i goriva, kretanje klipa može naglo da bude zaustavljeno, što dovodi do savijanja klipnjače i teških oštećenja u unutrašnjosti motora.

Na pronađenom V8 agregatu najveću štetu, po svemu sudeći, napravile su godine provedene u vodi. Ipak, priča o ovom Kamaru postala je zanimljiva zbog onoga što je preživelo – ali i zbog tragova koji su otvorili pitanje zašto je automobil uopšte završio na dnu reke.

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