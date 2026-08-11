Lucid Air koji je za samo tri godine izgubio više od pola vrednosti

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Kupci su za novi Lucid Air izdvajali više od 60.000 evra, ali se samo nekoliko godina kasnije suočavaju sa neprijatnim iznenađenjem. Luksuzna električna limuzina gubi vrednost izuzetno brzo, pa se pojedini primerci iz 2023. godine danas prodaju za manje od polovine nekadašnje cene.

Prema analizi kompanije iSeeCars, Lucid Air bi tokom prvih pet godina mogao da izgubi približno 62,7 odsto vrednosti. Najstariji primerci još nisu dovoljno dugo na putevima da bi ova procena bila konačno potvrđena, ali stanje na američkom tržištu polovnih vozila već pokazuje koliko je pad ozbiljan.

Cena prepolovljena

Lucid Air koji je za samo tri godine izgubio više od pola vrednosti Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Polovni Lucid Air Pure iz 2023. godine, sa relativno malom kilometražom, može se pronaći za približno 31.000 do 31.800 evra. Jedan primerak sa nešto više od 40.000 pređenih kilometara oglašen je za oko 32.000 evra, dok je drugi automobil, koji je prešao približno 25.700 kilometara, ponuđen za oko 31.600 evra.

Poređenja radi, početna cena novog modela Air Pure iznosi približno 61.000 evra. To znači da je ova luksuzna električna limuzina za svega nekoliko godina izgubila gotovo polovinu vrednosti.

Podaci kompanije „Keli Blu Buk“ pokazuju još dramatičniju sliku. Prema njihovoj računici, Air Pure iz 2023. godine za tri godine izgubio je oko 41.100 evra, odnosno 56 odsto prvobitne vrednosti.

Njegova trenutna prodajna vrednost procenjena je na oko 31.400 evra, dok bi vlasnik prilikom zamene vozila kod trgovca mogao da dobije svega oko 27.200 evra.

Proizvođač ruši cenu

Lucid Air koji je za samo tri godine izgubio više od pola vrednosti Foto: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

Jedan od razloga za ovako brz pad krije se u prodajnoj politici samog Lucida. Kompanija u sopstvenoj ponudi polovnih vozila nudi modele Air Pure proizvedene između 2022. i 2024. godine po ceni od oko 32.700 evra.

Kupci pritom mogu da dobiju finansiranje, pregled vozila u više od 160 tačaka i, kod sertifikovanih primeraka, preostalu fabričku garanciju uz dodatnih 12 meseci ili približno 19.300 kilometara pokrića.

Privatni prodavci tako su se našli u nezavidnom položaju. Teško mogu da traže više novca za svoj automobil kada kupac za sličnu sumu može da dobije pregledan polovni primerak direktno od proizvođača, uz dodatnu garanciju i pomoć na putu.

Pritisak na cenu stvaraju i popusti, povoljnije kamatne stope i podsticaji za kupovinu novih automobila. Takve ponude Lucidu pomažu da privuče kupce, ali istovremeno obaraju vrednost vozila koja su već napustila salon.

Vlasnicima nude još manje

Lucid Air koji je za samo tri godine izgubio više od pola vrednosti Foto: Chris Jung / Zuma Press / Profimedia

Situacija je još nepovoljnija za vlasnike koji automobil žele brzo da prodaju profesionalnim trgovcima polovnih vozila.

Prema navodima automobilskih medija, pojedine ponude kompanija poput „Karvane“ i „KarMaksa“ padaju ispod 25.800 evra. To znači da bi vlasnik koji je za novi automobil izdvojio oko 61.000 evra posle samo nekoliko godina mogao da dobije manje od 26.000 evra.

Razlika između cene po kojoj se automobil oglašava i iznosa koji trgovci nude vlasniku dodatno pokazuje koliko je tržište polovnih luksuznih električnih vozila trenutno nestabilno.

Zašto brzo gubi vrednost

Lucid Air nije jedini električni automobil koji se suočava sa izraženim padom vrednosti. Brz razvoj baterija, dolazak novih modela sa većim dometom i nižim cenama, kao i česta sniženja novih vozila, čine nekoliko godina stare električne automobile manje privlačnim.

Kupci računaju i na mogućnost da će tehnološki napredak u narednim godinama doneti još efikasnije baterije i kraće vreme punjenja. Zbog toga su često manje spremni da izdvoje veliki novac za polovan električni automobil, čak i kada je reč o luksuznom modelu.

Kod Lucida postoji još jedan problem – reč je o relativno mladom proizvođaču čija budućnost kod dela kupaca izaziva neizvesnost. Svaka vest o finansijskim gubicima, promenama rukovodstva ili smanjenju proizvodnje dodatno utiče na poverenje tržišta.

Lucid demantovao bankrot

Lucid Air koji je za samo tri godine izgubio više od pola vrednosti Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Kompanija je kategorički odbacila tvrdnje da razmatra pokretanje postupka zaštite od poverilaca prema Poglavlju 11 američkog Zakona o stečaju.

Iz Lucida su poručili da su takve glasine potpuno netačne i da angažovana savetnička kuća radi na unapređenju poslovanja, a ne na pripremi bankrota.

Ipak, sama pojava ovakvih informacija bila je dovoljna da uznemiri investitore, postojeće vlasnike i potencijalne kupce. Kada se dovede u pitanje budućnost proizvođača, kupci polovnih automobila počinju da razmišljaju o dostupnosti servisa, rezervnih delova i dugoročnoj važnosti fabričke garancije.

Prilika uz rizik

Ono što predstavlja ozbiljan gubitak za prve vlasnike može da bude primamljiva prilika za kupce polovnih automobila. Vozilo koje je novo koštalo oko 61.000 evra sada se može pronaći za približno 31.000 evra, uz luksuznu kabinu, snažne performanse i veliki domet.

Niska cena, međutim, ne znači da je kupovina bez rizika. Pre potpisivanja ugovora trebalo bi proveriti servisnu istoriju, stanje baterije, preostalu garanciju, dostupnost ovlašćenog servisa i cenu eventualnih popravki.

Lucid Air koji je za samo tri godine izgubio više od pola vrednosti Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Lucid za bateriju i pogonski sklop novih vozila daje garanciju od osam godina ili približno 161.000 kilometara. Garancija na bateriju podrazumeva da ona u tom periodu zadrži najmanje 70 odsto prvobitnog kapaciteta, ali je važno proveriti koliko je pokrića preostalo konkretnom polovnom primerku.

Kupac mora da računa i na mogućnost da će automobil nastaviti ubrzano da gubi vrednost. Lucid Air zato trenutno može da bude odlična prilika za nekoga ko želi luksuznu električnu limuzinu po znatno nižoj ceni, ali veoma loš posao za vlasnika koji ju je kupio novu i sada pokušava da je proda.

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