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Motor automobila starog svega nekoliko godina morao je da bude zamenjen nakon samo oko 69.000 pređenih kilometara. Kada je završio u rukama iskusnog mehaničara, očekivanje je bilo da će rastavljanje brzo otkriti problem koji se već povezivao sa ovom porodicom agregata. Međutim, ono što se krilo u njegovoj unutrašnjosti otvorilo je sasvim novu misteriju.

U pitanju je Nissan Rogue iz 2023. godine, opremljen 1,5-litarskim trocilindarskim VC-Turbo motorom. Novi agregat ugrađen je već nakon približno 69.000 kilometara, dok je stari završio kod Erika, autora popularnog Jutjub kanala „I Do Cars“, poznatog po tome što rastavlja teško oštećene motore i pokušava da otkrije šta ih je dovelo do kraja radnog veka.

Kako prenosi „Autoblog“, upravo je ovaj slučaj bio neobičan jer motor spolja, ali ni tokom prvih faza rastavljanja, nije delovao kao agregat koji je pretrpeo ozbiljan kvar.

Složena tehnologija

Nissan Rogue Foto: Stephen Smith / Sipa USA / Profimedia

Nisanov VC-Turbo motor privlači pažnju zbog specifične konstrukcije. Zahvaljujući posebnom mehanizmu može da menja stepen kompresije i tako, u zavisnosti od uslova vožnje, pokušava da pronađe ravnotežu između boljih performansi i manje potrošnje.

Upravo su pojedini motori iz ove porodice prethodnih godina bili pod lupom zbog problema koji su mogli da dovedu do ozbiljnog oštećenja agregata. Zato je Erik očekivao da će nakon otvaranja pronaći uništene ležajeve ili kvar na komplikovanom sistemu promenljivog stepena kompresije.

Ni jedno ni drugo nije se dogodilo.

Bregaste osovine, razvodni mehanizam i cilindri izgledali su neočekivano dobro. Motor je mogao normalno da se okreće, a nije bilo ni tragova velikog mehaničkog razaranja kakvi bi se očekivali kod agregata koji je već morao da bude izvađen iz automobila.

Ulje otkrilo problem

Pravi trag pojavio se tek kada je skinut poklopac razvoda.

U ulju se mogla videti karakteristična mlečna emulzija, jedan od najčešćih znakova da su se motorno ulje i rashladna tečnost pomešali. Nastavak rastavljanja samo je potvrdio sumnju – u karteru se nalazila gusta mešavina dve tečnosti koje nikako ne bi smele da završe zajedno.

Takva situacija može da bude veoma opasna za motor. Ulje ima zadatak da između metalnih površina napravi zaštitni sloj i smanji trenje, dok prisustvo rashladne tečnosti može ozbiljno da naruši njegova svojstva podmazivanja.

Ukoliko motor duže radi u takvom stanju, posledice mogu biti skupe i veoma ozbiljne.

Ipak, ostalo je najvažnije pitanje – kako je rashladna tečnost dospela u ulje?

Potraga za uzrokom

Nissan Rogue Foto: Stephen Smith / Sipa USA / Profimedia

Prvo je proveren hladnjak ulja, jer njegov kvar može da napravi upravo ovakav problem. Testiranje, međutim, nije pokazalo curenje.

Na red je zatim došao EGR hladnjak, ali ni tu nije pronađen jasan trag kvara. Pregledana je i glava motora, koja ni nakon detaljnog čišćenja nije pokazivala velike pukotine koje bi jednostavno objasnile šta se dogodilo.

Tek kasnije pojavila su se dva moguća traga.

Na višeslojnoj metalnoj zaptivci glave motora primećeni su tragovi habanja, dok je Erik tokom demontaže zapazio da vijci glave nisu delovali kao da su svi bili podjednako zategnuti.

Jedna od mogućnosti je da je agregat u određenom trenutku bio izložen pregrevanju. Visoka temperatura može da dovede do deformacije glave motora ili problema sa zaptivanjem između glave i bloka, čime se otvara put za mešanje ulja i rashladne tečnosti.

Problem je što ni nakon kompletnog rastavljanja nije pronađen jedan očigledno uništen deo koji bi bez dileme mogao da bude proglašen krivcem.

Kvar ostao misterija

Upravo je to ovaj slučaj učinilo posebno zanimljivim.

Motor je zamenjen već posle oko 69.000 kilometara, u njemu je očigledno došlo do mešanja ulja i rashladne tečnosti, ali ležajevi koje je mehaničar prvobitno sumnjičio nisu bili uništeni. Ni sistem kojim VC-Turbo menja stepen kompresije nije pokazivao oštećenje koje bi moglo da objasni otkazivanje agregata.

Najviše sumnje ostalo je na mogućem problemu sa zaptivkom glave ili posledicama pregrevanja, ali bez konačnog dokaza.

To, naravno, ne znači da će svaki Nisanov 1.5 VC-Turbo doživeti istu sudbinu. Jedan rastavljeni motor nije dovoljan da bi se zaključak preneo na sve automobile sa ovim agregatom, posebno zato što ni u konkretnom slučaju tačan uzrok nije definitivno potvrđen.

Nissan Rogue Foto: Stephen Smith / Sipa USA / Profimedia

Ipak, pojedini 1,5-litarski VC-Turbo motori ugrađivani u Rogue već su bili predmet povlačenja zbog zasebnog problema sa ležajevima koji može da dovede do ozbiljnog oštećenja ili prestanka rada motora.

Zbog toga je upravo ovaj primer dodatno zaintrigirao mehaničara. Otvorio je motor očekujući poznat scenario, a zatekao agregat čiji su mnogi delovi izgledali sasvim pristojno – dok se u njegovoj unutrašnjosti nalazila velika količina rashladne tečnosti pomešane sa uljem.

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