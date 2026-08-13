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Ako tokom leta ostavljate automobil na suncu, verovatno ste bar jednom spustili prozor nekoliko centimetara verujući da ćete tako sprečiti da se kabina pretvori u pećnicu. Na prvi pogled deluje logično – vreo vazduh trebalo bi da izađe napolje, a unutrašnjost da ostane makar malo prijatnija.

Međutim, merenja nemačkog automobilskog kluba ADAC pokazuju da ovaj trik ima mnogo manji efekat nego što vozači očekuju. Čak i sa blago otvorenim prozorima temperatura u parkiranom automobilu može veoma brzo da dostigne opasne vrednosti.

Za 20 minuta čak 45 stepeni

Foto: jaime cuenca / Alamy / Profimedia

U jednom ADAC testu automobil je ostavljen na direktnom suncu dok je spoljna temperatura iznosila 28 stepeni.

Kada su prozori bili potpuno zatvoreni, u kabini je posle svega deset minuta izmereno 38 stepeni. Nakon 20 minuta temperatura je porasla na čak 45 stepeni.

Zatim su stručnjaci ponovili merenje sa dva blago spuštena prozora.

Rezultat jeste bio nešto bolji, ali daleko od prijatnog. U automobilu je izmereno oko 36 stepeni posle deset minuta, odnosno 42 stepena nakon 20 minuta.

Dakle, otvoren prozor jeste napravio malu razliku, ali nije sprečio da se automobil veoma brzo pregreje.

Zašto spušten prozor ne pomaže mnogo?

Problem nije samo u toplom vazduhu koji ostaje zarobljen u kabini.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Sunčevi zraci prolaze kroz stakla i zagrevaju sedišta, komandnu tablu, volan i druge površine. One zatim tu toplotu oslobađaju u unutrašnjost vozila, pa nekoliko centimetara otvorenog prozora jednostavno nije dovoljno da obezbedi cirkulaciju vazduha koja bi mogla da prati brzinu zagrevanja.

U novijem ADAC testiranju automobil ostavljen na suncu dostigao je više od 50 stepeni za pola sata, dok je nakon sat i po izmereno čak 59,1 stepen. Pojedine površine, poput kopči sigurnosnih pojaseva ili dečjih sedišta, mogu da se zagreju i do oko 80 stepeni.

Posebno opasno za decu i životinje

Upravo zato savet „ostaviću samo malo otvoren prozor“ nikada ne bi trebalo koristiti kao opravdanje za ostavljanje deteta ili kućnog ljubimca u parkiranom automobilu.

ADAC upozorava da blago otvoren bočni prozor ne sprečava stvaranje opasne vrućine u kabini. Deca su posebno ugrožena jer teže regulišu telesnu temperaturu, dok psi i mačke takođe imaju ograničenu sposobnost rashlađivanja na velikim vrućinama.

Čak ni nekoliko minuta u takvom automobilu ne treba potcenjivati.

Šta zaista pomaže?

Foto: Elena Nazarova / Alamy / Profimedia

Ako automobil morate da ostavite napolju, najbolji izbor je hlad, uz vođenje računa o tome da se položaj sunca tokom vremena menja. Koristan je i termo-štitnik za vetrobransko staklo, za koji ADAC navodi da u određenim uslovima može da smanji temperaturu u kabini za oko osam stepeni.

Kada se vratite do pregrejanog vozila, nemojte odmah zatvoriti vrata i uključiti klima-uređaj.

Najpre otvorite vrata i prozore na minut ili dva kako bi najtopliji vazduh izašao iz kabine. Nakon toga možete krenuti sa hlađenjem i uključiti klimatizaciju.

Dakle, spuštanje prozora za nekoliko centimetara nije potpuno beskorisno, ali ni približno ne rešava problem. Razlika od svega nekoliko stepeni malo znači kada temperatura u automobilu za kratko vreme pređe 40, a zatim nastavi da raste.

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