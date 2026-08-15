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Prljava šoferšajbna nije samo estetski problem. Masnoća, prašina, ostaci insekata i tragovi vode mogu ozbiljno da umanje preglednost, naročito kada se vozi noću ili kada sunce pada direktno na vetrobransko staklo. Upravo zato među vozačima ponovo kruži jednostavan kućni trik koji ne zahteva skupa sredstva za čišćenje.

Rešenje se, prema ovom receptu, krije u običnom belom sirćetu.

Zahvaljujući sirćetnoj kiselini, ono može da pomogne u razgradnji masnih naslaga i tragova koji ostaju na staklu. Kada se pravilno razblaži vodom, dobija se jednostavan rastvor kojim šoferšajbna može temeljno da se prebriše.

Jednostavna mešavina

Foto: Peter Werner / Alamy / Profimedia

Za ovaj trik potrebni su belo sirće, voda, bočica sa raspršivačem i dve čiste krpe od mikrovlakana.

U bočici pomešajte jednaku količinu vode i belog sirćeta, odnosno u odnosu 1:1.

Rastvor potom ravnomerno naprskajte po vetrobranskom staklu i ostavite ga kratko da deluje. Minut ili dva uglavnom su dovoljni da se naslage omekšaju i lakše uklone.

Nakon toga staklo prebrišite čistom krpom od mikrovlakana, bez snažnog pritiskanja.

Druga krpa pravi razliku

Da posle čišćenja ne bi ostale linije i mutni tragovi, završni korak je posebno važan.

Drugom, potpuno suvom krpom još jednom pređite preko cele površine dok staklo ne ostane čisto i bez viška tečnosti.

Upravo su ostaci sredstva i vlažna krpa često razlog zbog kojeg šoferšajbna nakon čišćenja izgleda još gore kada je obasja sunce.

Oprez sa okolnim površinama

Foto: Alexander Shapovalov / Alamy / Profimedia

Iako je sirće popularno kućno sredstvo za čišćenje stakla, nije namenjeno svim delovima automobila. Rastvor ne treba nepotrebno ostavljati na lakiranim površinama, gumenim delovima ili drugim materijalima oko vetrobrana.

Ako automobil ima posebno tretirano, zatamnjeno ili zaštitnim premazom obloženo staklo, najbolje je prvo proveriti preporuke proizvođača.

Za klasičnu šoferšajbnu, međutim, jednostavna kombinacija vode, sirćeta i dve dobre krpe može da bude brz način da se uklone masni tragovi i vrati bolja preglednost.

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