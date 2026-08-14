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Automobilski stručnjak Roberto Macu za AutoEveryEye smatra da jedan model trenutno posebno vredi pogledati – Renault Clio.

Reč je o šestoj generaciji popularnog francuskog modela, a Macu posebno izdvaja najpristupačniju benzinsku verziju Evolution TCe 115. Na italijanskom tržištu košta manje od 19.000 evra, slična cena joj je i u Srbiji, a jedan od glavnih aduta joj je deklarisana prosečna potrošnja od pet litara benzina na 100 kilometara.

„Po našem mišljenju, ovo je jedna od najboljih kupovina koje trenutno možete napraviti“, ističe Macu.

Renault Clio Evolution TCe 115 Foto: Printscreen/Youtube/Testosteeron

Šta se dobija za taj novac?

Clio TCe 115 pokreće 1,2-litarski trocilindarski turbo-benzinski motor sa 115 KS, bez hibridne pomoći. Snaga se prenosi na prednje točkove preko manuelnog menjača sa šest stepeni prenosa.

Prema fabričkim podacima, kombinovana potrošnja iznosi pet litara na 100 kilometara, uz emisiju CO2 od 114 grama po kilometru.

Clio pritom ostaje kompaktan automobil, sa dužinom od približno četiri metra, ali nudi prtljažnik zapremine 391 litar. Rezervoar za gorivo ima 42 litre.

Macu kao važnu prednost ističe i opremu. Iako je Evolution početni nivo u ponudi, smatra da kupac za svoj novac dobija veoma dobar paket opreme.

Foto: printscreen/youtube/ CzechCarGuy

Jaka konkurencija

Clio se, naravno, nalazi u jednom od najkonkurentnijih segmenata evropskog tržišta. Među alternativama su Peugeot 208, Opel Corsa, Toyota Yaris i Dacia Sandero.

Toyota Yaris može da ponudi još nižu potrošnju zahvaljujući hibridnom pogonu, ali Macu ističe da se njena cena približava granici od 25.000 evra.

Na drugom kraju nalazi se Dacia Sandero, koja je sa početnom cenom od približno 16.500 evra jeftinija od Clija. Peugeot 208 i Opel Corsa takođe se često nude uz značajne popuste, ali prema podacima koje navodi Macu njihove uporedive benzinske verzije troše nešto više.

Upravo kombinacija cene, potrošnje, prostora, opreme i činjenice da je reč o novoj generaciji razlog je zbog kojeg Macu smatra da Clio TCe 115 trenutno predstavlja jednu od zanimljivijih kupovina među pristupačnim automobilima.

Za dvadesetak hiljada evra kupac dobija 115 KS, manuelni menjač sa šest stepeni prenosa, deklarisanu potrošnju od pet litara na 100 kilometara i gotovo 400 litara prtljažnog prostora – kombinaciju koju danas, uz kontinuirani rast cena novih automobila, nije jednostavno pronaći.

(Kurir.rs/ tportal)

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