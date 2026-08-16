Mehaničar tvrdi da su ovo najbolji polovnjaci: Koštaju manje od 3.000 evra, evo na šta obavezno morate da obratite pažnju pri kupovini
Kupovina polovnog automobila često je prava lutrija, naročito kada je budžet ograničen. Zato mnogi vozači pre konačne odluke traže savete iskusnih mehaničara, a sve češće to rade i putem društvenih mreža.
Jedan od njih je španski mehaničar Huan Hose Ebenezer, koji je na TikToku okupio više od 370.000 pratilaca zahvaljujući praktičnim savetima o automobilima. U jednom od svojih videa odgovorio je na pitanje koje zanima mnoge vozače: koji polovni automobil bi kupio za manje od 3.000 evra?
Dačia Sandero „radi kao sat“
Njegov prvi izbor bila je Dačija Sandero sa 1,5-litarskim dizel motorom, za koji kaže da je izuzetno pouzdan i da „radi kao sat“.
Dodao je da je i benzinska verzija dobar izbor za vozače koji traže jednostavan i ekonomičan automobil.
Kao drugu preporuku izdvojio je Tojotu Jaris, posebno modele proizvedene između 2006. i 2009. godine. Prema njegovim rečima, reč je o automobilima poznatim po robusnosti, dugotrajnosti i niskim troškovima održavanja.
Na listi i Peugeot 206, 207 i 307
Na njegovom spisku našli su se i Pežo 206, 207 i 307, pri čemu je posebno pohvalio modele opremljene 1.6 HDi i 2.0 HDi dizel motorima, ali i benzinske verzije.
Isti dizel motori ugrađivani su i u brojne modele drugih proizvođača, pa se među polovnim automobilima do 3.000 evra mogu pronaći i druge zanimljive opcije.
Ipak, mehaničar naglašava da je kod automobila u ovom cenovnom rangu stanje konkretnog primerka često važnije od samog modela.
Redovno održavanje, servisna istorija i opšte stanje vozila mogu biti presudni prilikom kupovine.
Stanje automobila važnije od marke
Kod starijih automobila važnu ulogu imaju i dostupnost rezervnih delova, cena popravki, kao i broj servisera koji dobro poznaju određeni model.
Upravo zato jednostavniji i rasprostranjeniji automobili često mogu da budu mnogo isplativiji izbor od atraktivnijih, ali tehnički složenijih modela.
Uz detaljan pregled vozila pre kupovine i savet stručnjaka, čak i automobil vredan manje od 3.000 evra može godinama pouzdano da služi svom vlasniku.
(Kurir.rs/Večernji.hr)